Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" Черноморского флота отразил налёт авиации в ходе учения в Средиземном море

Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Экипаж малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" Черноморского флота провёл учение по противовоздушной обороне в пункте материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Тартусе (Сирия), сообщает в понедельник БФ.
"В ходе тренировки расчёт корабельного боевого информационного поста обнаружил условные цели, а расчёт ПВО при подходе воздушных нарушителей на дистанцию поражения уничтожил их электронными пусками высокоточного оружия", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.