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Интерфакс-АВН

Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" Черноморского флота отразил налёт авиации в ходе учения в Средиземном море

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Прицел крупнокалиберного 14,5-мм пулемета
Прицел крупнокалиберного 14,5-мм пулемета на новейшем малом ракетном корабле проекта 21631 ВМФ России "Орехово-Зуево" в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Экипаж малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" Черноморского флота провёл учение по противовоздушной обороне в пункте материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Тартусе (Сирия), сообщает в понедельник БФ.

"В ходе тренировки расчёт корабельного боевого информационного поста обнаружил условные цели, а расчёт ПВО при подходе воздушных нарушителей на дистанцию поражения уничтожил их электронными пусками высокоточного оружия", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

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Страны
Россия
Сирия
Проекты
21631 Буян-М
БФ
Военные учения
ЧФ
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