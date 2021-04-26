На пути к МКС Crew Dragon едва не столкнулся с космическим мусором

В эти выходные мировая космонавтика праздновала знаменательное событие — впервые за десятилетие к МКС пристыковался тот же самый космический корабль, который к ней уже летал. Причем это был не дорогущий челнок-космоплан, а вполне «классическая» капсула, к тому же запущенная при помощи повторно использованной ракеты. Но за несколько часов до прибытия на станцию экипаж Crew Dragon, оказывается, пережил несколько очень нервных минут — корабль рисковал столкнуться с космическим мусором.

Вопрос времени в космических полетах всегда выглядит немного странно, поэтому уточним: события начали развиваться около 17:25 по Гринвичу (13:25 во Флориде, 20:25 по Москве). С момента старта прошло уже почти семь с половиной часов (он состоялся в 9:49 по Гринвичу или в 5:49 по местному времени Флориды, то есть в 12:49 по Москве), так что астронавты были здорово измотаны. Когда экипаж получил из центра управления полетами (ЦУП) SpaceX в Хоторне команду приготовиться к опасному сближению с космическим мусором, астронавты уже готовились ко сну.

Наземные службы засекли неопознанный объект, траектория которого проходила опасно близко от траектории космического корабля. Чтобы приготовиться к возможной аварии, астронавты должны были как можно быстрее одеться обратно в скафандры и занять свои места в креслах. На это ушло несколько минут, до максимального сближения в 17:43 оставалось достаточно времени. Незадолго до опасного момента траекторию космического мусора удалось уточнить.

Фрагмент онлайн-трансляции полета с переговорами о встрече миссии Crew-2 с космическим мусором

Оказалось, что расстояние между этим объектом и Crew Dragon будет заметно больше, чем показывали предварительные расчеты. Из-за этого от маневра уклонения специалисты ЦУП решили воздержаться. Однако, поскольку структура космического мусора оставалась неизвестной, команде корабля предписали закрыть визоры и герметизировать скафандры. На всякий случай — вдруг рядом окажутся более мелкие фрагменты, путешествующие с крупным попутно. К шести часам вечера по гринвическому времени опасность гарантированно миновала и экипажу разрешили вернуться к обычному распорядку миссии.

Опасное сближение спутника, корабля или орбитальной станции с космическим мусором — не такое уж и редкое явление. МКС, например, иногда совершает маневры уклонения, чтобы поддерживать безопасную дистанцию с такими угрожающими объектами. Однако на фоне все возрастающего интереса к космосу и удешевления средств доставки грузов на орбиту, вопрос замусоривания околоземного пространства встает все острее. Европейское космическое агентство (ЕКА) даже недавно запустило просветительскую кампанию, чтобы привлечь к этой проблеме общественное внимание.

Текущая конфигурация МКС — теперь к ней пристыковано шесть кораблей одновременно. Такого оживленного трафика орбитальная лаборатория не видала давно. Что интересно, из-за этого даже пришлось отложить испытания главного конкурента Crew Dragon — корабля Boeing CST-100 Starliner. До осени ему буквально некуда пристыковаться в рамках тестовой миссии. Источник: ©NASASpaceFlight

Тома Песке внутри Crew Dragon во время полета. Кадр из трансляции NASA / ©NASA, YouTube Стыковка Crew Dragon с МКС, вид изнутри. Источник: ©NASA, YouTube

Стыковка Crew Dragon с МКС. Вид изнутри. Источник: ©NASA, YouTube

Стыковка Crew Dragon с МКС. На переднем плане видна часть роботизированного манипулятора JEMRMS и герметичный отсек для экспериментов ELM японского модуля «Кибо». Источник: ©Thomas Pesquet, Twitter

Не самый частный случай, когда получается наблюдать из корабля вторую ступень, доставившую его на орбиту. Как пишет Тома Песке, астронавт ЕКА на борту Crew Dragon, он заметил возможность сделать удачный снимок, когда переодевался. Вторая ступень Falcon 9 в этот момент уже совершила запуск двигателя, чтобы сбросить скорость, войти в атмосферу и сгореть над безлюдной местностью. По словам Тома, на некоторое время орбиты ступени и космического корабля синхронизировались, то есть объекты будто зависли друг над другом. Такое возможно, если эксцентриситет орбит сильно отличается, например, одна круговая, а другая — сильно вытянутая, эллиптическая. Для круговых орбит, при разной высоте над поверхностью, находящийся ниже объект будет двигаться визуально сильно быстрее, а тот, что выше — медленнее. Хотя реальная скорость наоборот, у первого будет значительно больше Источник: Thomas Pesquet, Twitter

Патч (эмблема, нашивка) миссии Crew-2. Источник: ©NASA, SpaceX

Но нельзя сказать, и что ракетно-космическая отрасль относится к данной теме легкомысленно. Разрабатываются различные способы сбора мусора на орбите, а большинство спутников проектируются так, чтобы гарантированно сойти с орбиты и сгореть.

Любопытно, что во время второго планового полета Crew Dragon к МКС возникла и другая проблемная ситуация, правда, она носила уже бытовой характер. Через пару часов после старта у экипажа возник вопрос, нельзя ли где-то на корабле найти свитер, поскольку один из астронавтов замерз. Проблема была даже не в том, что теплой одежды на борту не оказалось — наоборот, свитера в полетах на МКС вещь незаменимая. Просто на космическом корабле любой груз упаковывается максимально компактно и не зная, где что лежит, найти конкретную вещь будет трудновато.

В итоге через несколько минут переговоров экипажа с ЦУП свитера нашли. Но для этого пришлось проконсультироваться со специалистом по упаковке грузов NASA, на что ушло некоторое время. Вот такие трудности быта в считанных сотнях километров над поверхностью Земли: даже если проблема кажется пустяковой, иногда для ее решения придется пробежаться по паре непростых процедур. Потому что до стыковки с МКС груз в кабине трогать не желательно. Ну а почему астронавтам стало зябко разбирались уже позднее с командой специалистов, занимающихся системой кондиционирования Crew Dragon. Проблему решили незначительным изменением ее параметров следующим утром.