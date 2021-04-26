На пути к МКС Crew Dragon едва не столкнулся с космическим мусором

В эти выходные мировая космонавтика праздновала знаменательное событие — впервые за десятилетие к МКС пристыковался тот же самый космический корабль, который к ней уже летал. Причем это был не дорогущий челнок-космоплан, а вполне «классическая» капсула, к тому же запущенная при помощи повторно использованной ракеты. Но за несколько часов до прибытия на станцию экипаж Crew Dragon, оказывается, пережил несколько очень нервных минут — корабль рисковал столкнуться с космическим мусором.
Вопрос времени в космических полетах всегда выглядит немного странно, поэтому уточним: события начали развиваться около 17:25 по Гринвичу (13:25 во Флориде, 20:25 по Москве). С момента старта прошло уже почти семь с половиной часов (он состоялся в 9:49 по Гринвичу или в 5:49 по местному времени Флориды, то есть в 12:49 по Москве), так что астронавты были здорово измотаны. Когда экипаж получил из центра управления полетами (ЦУП) SpaceX в Хоторне команду приготовиться к опасному сближению с космическим мусором, астронавты уже готовились ко сну.
Наземные службы засекли неопознанный объект, траектория которого проходила опасно близко от траектории космического корабля. Чтобы приготовиться к возможной аварии, астронавты должны были как можно быстрее одеться обратно в скафандры и занять свои места в креслах. На это ушло несколько минут, до максимального сближения в 17:43 оставалось достаточно времени. Незадолго до опасного момента траекторию космического мусора удалось уточнить.
Фрагмент онлайн-трансляции полета с переговорами о встрече миссии Crew-2 с космическим мусором
Оказалось, что расстояние между этим объектом и Crew Dragon будет заметно больше, чем показывали предварительные расчеты. Из-за этого от маневра уклонения специалисты ЦУП решили воздержаться. Однако, поскольку структура космического мусора оставалась неизвестной, команде корабля предписали закрыть визоры и герметизировать скафандры. На всякий случай — вдруг рядом окажутся более мелкие фрагменты, путешествующие с крупным попутно. К шести часам вечера по гринвическому времени опасность гарантированно миновала и экипажу разрешили вернуться к обычному распорядку миссии.
Опасное сближение спутника, корабля или орбитальной станции с космическим мусором — не такое уж и редкое явление. МКС, например, иногда совершает маневры уклонения, чтобы поддерживать безопасную дистанцию с такими угрожающими объектами. Однако на фоне все возрастающего интереса к космосу и удешевления средств доставки грузов на орбиту, вопрос замусоривания околоземного пространства встает все острее. Европейское космическое агентство (ЕКА) даже недавно запустило просветительскую кампанию, чтобы привлечь к этой проблеме общественное внимание.
|Тома Песке внутри Crew Dragon во время полета. Кадр из трансляции NASA / ©NASA, YouTube
|Источник: ©NASA, YouTube
|Стыковка Crew Dragon с МКС. Вид изнутри.
|Источник: ©NASA, YouTube
|Стыковка Crew Dragon с МКС. На переднем плане видна часть роботизированного манипулятора JEMRMS и герметичный отсек для экспериментов ELM японского модуля «Кибо».
|Источник: ©Thomas Pesquet, Twitter
|Патч (эмблема, нашивка) миссии Crew-2.
|Источник: ©NASA, SpaceX
Но нельзя сказать, и что ракетно-космическая отрасль относится к данной теме легкомысленно. Разрабатываются различные способы сбора мусора на орбите, а большинство спутников проектируются так, чтобы гарантированно сойти с орбиты и сгореть.
Любопытно, что во время второго планового полета Crew Dragon к МКС возникла и другая проблемная ситуация, правда, она носила уже бытовой характер. Через пару часов после старта у экипажа возник вопрос, нельзя ли где-то на корабле найти свитер, поскольку один из астронавтов замерз. Проблема была даже не в том, что теплой одежды на борту не оказалось — наоборот, свитера в полетах на МКС вещь незаменимая. Просто на космическом корабле любой груз упаковывается максимально компактно и не зная, где что лежит, найти конкретную вещь будет трудновато.
В итоге через несколько минут переговоров экипажа с ЦУП свитера нашли. Но для этого пришлось проконсультироваться со специалистом по упаковке грузов NASA, на что ушло некоторое время. Вот такие трудности быта в считанных сотнях километров над поверхностью Земли: даже если проблема кажется пустяковой, иногда для ее решения придется пробежаться по паре непростых процедур. Потому что до стыковки с МКС груз в кабине трогать не желательно. Ну а почему астронавтам стало зябко разбирались уже позднее с командой специалистов, занимающихся системой кондиционирования Crew Dragon. Проблему решили незначительным изменением ее параметров следующим утром.