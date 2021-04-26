Войти
ТАСС

Вертолет Ingenuity во время третьего полета на Марсе пролетел порядка 50 м

288
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Он развил скорость около 2 м/с. Эти показатели являются рекордными

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Вертолет Ingenuity ("Изобретательность") во время третьего испытательного полета на Марсе преодолел дистанцию около 50 м, развив скорость примерно 2 м/с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как уточнили в агентстве, эти показатели - рекордные не только по сравнению с предыдущими двумя полетами на Марсе, но и с испытаниями на Земле. Высота полета составила 5 м - столько же, сколько и во время вторых испытаний. Аппарат также передал на Землю новые черно-белые фотографии поверхности Красной планеты.

NASA опубликовало цветной снимок с марсохода Perseverance ("Настойчивость"), на котором виден летящий вертолет.

Первые летные испытания Ingenuity состоялись в понедельник. В ходе полета продолжительностью около 40 секунд аппарат массой 1,8 кг в автономном режиме поднялся над поверхностью Марса на высоту до 3 м, после чего совершил посадку. Вторые испытания состоялись в четверг. В ближайшие дни NASA рассчитывает вновь отправить Ingenuity в полет над Марсом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Проекты
Марс
Похожие новости
27.06.2018
США считают возможным демонтаж МКС
03.11.2017
Кандидат на пост главы NASA обозначил главные задачи космического ведомства США
26.10.2015
Американская ракета для пилотируемых полетов на Марс прошла экспертизу
14.11.2012
Солнечная радиация убьет марсонавтов
11.07.2011
Американская космическая программа трещит по швам ("The Washington Times", США)
24.06.2010
Первый астронавт США просит не полагаться на Россию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 12:46
  • 7
64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ
  • 26.04 12:41
  • 154
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.04 12:35
  • 61
Защитим любой ценой
  • 26.04 12:32
  • 5
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 26.04 12:11
  • 5
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
  • 26.04 12:05
  • 3
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 26.04 12:00
  • 5
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 26.04 11:38
  • 13
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.04 10:31
  • 21
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 08:52
  • 1
Доколе призраку кружить
  • 26.04 08:41
  • 1
"Запасаемся гробами": в США оценили издержки большой войны
  • 26.04 07:56
  • 1
Получит ли Северный флот своих десантников
  • 26.04 07:39
  • 1
А теперь «20-я»: легендарное гвардейское соединение вернется в строй
  • 26.04 07:35
  • 1
В Минобороны заявили, что акция "Мы - армия страны!" призвана сплотить общество
  • 26.04 00:40
  • 3
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ