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Интерфакс-АВН

История со взорванными оружейными складами в Чехии требует самого тщательного общемирового внимания - МИД РФ

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Владивосток. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - В Москве в связи с заявлениями президента Чехии Милоша Земана об отсутствии данных о причастности России ко взрывам на складах с боеприпасами во Врбетице предлагают дождаться комментариев тех представителей чешских властей, которые утверждают об обратном, сказала в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Теперь, мне кажется, нужно дождаться того, как представители тех ветвей власти, которые до его выступления позволили себе целый ряд, на самом деле канонаду заявлений против России, в отношении России, направленные агрессивно в сторону России, прокомментируют уже выступление своего президента", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

По ее словам, "за прошедшие несколько дней не прошло, наверное, действительно, и суток, чтобы представители политического истеблишмента Чехии себя бы сами не опровергали".

"То у них якобы есть все необходимые неопровержимые доказательства и улики причастности России, российских представителей, якобы спецслужб к взрывам 14-го года. То, как оказалось сегодня, никаких предпосылок для того, чтобы делать такие заявления, а не то, что доказательств, у руководства страны не было на протяжении последних семи лет, в рамках которых шло расследование", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что "вся история не только со взрывами, а непосредственно со складами, на которых хранилось оружие, боеприпасы требует самого тщательного общемирового внимания".

"Не наш вопрос, вопрос к Праге, соответственно, что хранилось на этих складах. Второй вопрос - каким образом распоряжался тем, что было на складах, гражданин другого государства, на каком основании он распоряжался всем, что там было? Имеются ли законные основания?" - отметила представитель внешнеполитического ведомства.

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Страны
Россия
Чехия
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