В Минобороны заявили, что акция "Мы - армия страны!" призвана сплотить общество

Замглавы ведомства Андрей Картаполов отметил, что в вагоне "Где мы - там мир" специальная экспозиция и сопровождающий лектор расскажут о работе некоторых западных стран по разрушению мирной жизни и организации переворотов

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Военно-патриотическая акция "Мы - армия страны! Мы - армия народа!", стартовавшая в воскресенье, направлена на сплочение общества и борьбу с историческими фальсификациями, заявил заместитель министра обороны Андрей Картаполов в воскресенье на церемонии отправления поезда с участниками акции из Москвы.

"Самое главное для военного человека - это защита своего Отечества. В этом не только смысл всей военной службы, но и всей жизни тех, кто посвятил себя служению своему народу. И это защита не только от прямого военного воздействия, как можно себе представить", - сказал Картаполов. - В современном мире это в первую очередь эффективное противодействие деятельности ряда стран, направленной на подрыв национального сознания нашей молодежи".

"Сегодня Министерство обороны РФ, с целью сплочения общества через историю и современность, успехи и достижения нашей страны и Вооруженных сил, в соответствии с решением президента России, проводит масштабную акцию "Мы - армия страны! Мы - армия народа!", общий замысел которой должен подавать правду и связать воедино минувшее, настоящее и будущее, являться побудительным мотивом воспитания высоких нравственных качеств всех наших граждан", - подчеркнул замглавы военного ведомства.

Он рассказал, что в вагоне "Где мы - там мир" специальная экспозиция и сопровождающий лектор расскажут о работе некоторых западных стран по разрушению мирной жизни и организации переворотов, а также о последствиях такой подрывной деятельности.

Поезд, который отправился из Москвы, сделает остановки в более чем 50 городах России. В вагонах состава размещены разнообразные выставки, посвящённые истории и развитию ВС РФ, военном медикам и истории Великой Отечественной войны. В одном из вагонов представлена экспозиция музея "Дорога памяти", где посетители смогут найти данные о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также в поезде будет размещены военные трофеи из Сирии. Гостей акции также ждет музыкальная программа. На специально оборудованной платформе-сцене перед жителями российских городов будет выступать концернах бригада военных музыкантов. Планируется, что поезд вернутся в Москву 27 июня.