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ТАСС

В NASA планируют, что Crew Dragon приводнится 28 апреля в одной из семи выбранных зон

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После приводнения корабля Crew Dragon в Мексиканском заливе, 2 августа 2020 года
После приводнения корабля Crew Dragon в Мексиканском заливе, 2 августа 2020 года.
Источник изображения: NASA

На Землю должны вернуться трое американских астронавтов и сотрудник Японского агентства аэрокосмических исследований

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планируют, что пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX приводнится 28 апреля в одной из семи выбранных зон. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте космического ведомства США.

На корабле под названием Resilience ("Стойкость") должны вернуться на Землю астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и сотрудник Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Планируется, что корабль отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 28 апреля в 07:05 по времени Восточного побережья США (14:05 мск).

В NASA и SpaceX рассчитывают, что Resilience приводнится около 12:40 по времени Восточного побережья США (19:40 мск) в "одной из семи целевых посадочных зон в Атлантическом океане или Мексиканском заливе у побережья Флориды". Как отметили в космическом ведомстве, на корабле также будут доставлены на Землю материалы исследований.

Космическое ведомство США намерено вести трансляцию на своем сайте.

В субботу к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту.

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