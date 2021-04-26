Корабль "Прогресс МС-14" сведут с орбиты 29 апреля - "Роскосмос"

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Рекордная орбитальная миссия транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", которая продлилась больше года, подходит к своему завершению, сообщил в субботу "Роскосмос".

"В соответствии с российской программой полета Международной космической станции 28 апреля 2021 года в 02:11:30 по московскому времени корабль "Прогресс МС-14" отстыкуется от модуля "Звезда" российского сегмента МКС", - сказано в сообщении, размещённом на сайте госкорпорации.

Согласно предварительным расчётам специалистов службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), после расстыковки "космический грузовик" около суток будет находиться на околоземной орбите.

Столь длительное время автономного полета связано с проведением специалистами Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени Королёва (входит в "Роскосмос") тестирования новой системы построения ориентации при затоплении, сказано в сообщении.

"Двигательная установка грузового корабля будет включена на торможение в 03:01:28 мск 29 апреля. Спустя четыре минуты она завершит работу, и корабль продолжит снижение. В соответствии с расчётными данными специалистов ЦУП в 03:34:23 мск "Прогресс МС-14" войдёт в плотные слои атмосферы Земли", - говорится в пресс-релизе.

По данным "Роскосмоса", падение несгораемых элементов конструкции корабля произойдёт в несудоходном районе акватории Тихого океана, в 3 150 км от города Веллингтон и 7 390 км от города Сантьяго.

Корабль "Прогресс МС-14" стартовал с космодрома "Байконур" и причалил к агрегатному отсеку модуля "Звезда" МКС 25 апреля 2020 года. Время от старта до стыковки составило 3 часа 20 минут, что сделало его на тот момент самым "быстрым" космическим кораблем в истории полётов к МКС. Новый рекорд среди "грузовиков" установил следующий "Прогресс МС", который добрался до МКС за 3 часа 18 минут 31 секунду.