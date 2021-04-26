Войти
Интерфакс-АВН

"Роскосмос" ведёт переговоры с NASA о доставке космонавтов на МКС с помощью Crew Dragon

277
0
0
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon.
Источник изображения: © NASA | Перейти в фотобанк

Новость опровергнута

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - В "Роскосмосе" ответили на слова главы компании SpaceX Илона Маска о возможности доставки российских космонавтов на МКС с помощью кораблей Crew Dragon.

"Пресс-секретарь "Роскосмоса" Владимир Устименко сообщил радиостанции "Говорит Москва", что корпорация ведёт переговоры с NASA о таких полётах", - сказано в сообщении, размещённом на сайте госкорпорации в субботу.

"У нас нет графика переговоров или даты их окончания. Как только будут достигнуты договорённости - сообщим. Есть ряд вопросов, которые нужно решить", - сказал Устименко, слова которого приведены в пресс-релизе.

"Американская компания SpaceX готова сотрудничать с Россией. Об этом заявил её глава. "Конечно, для нас было бы делом чести доставлять космонавтов на [кораблях Crew] Dragon", - сказал Илон Маск", - говорится в сообщении, размещённом на сайте "Роскосмоса".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Проекты
МКС
Похожие новости
12.06.2020
Илон Маск прокомментировал статью Рогозина о запуске Crew Dragon
09.06.2020
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
02.06.2020
«Фыркал всю дорогу»: Астронавты США рассказали о полёте Crew Dragon к МКС
01.06.2020
Рогозин отреагировал на стыковку Crew Dragon c МКС
01.06.2020
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
13.12.2011
Первый полет корабля Dragon к МКС назначен на 7 февраля 2012 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 12:46
  • 7
64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ
  • 26.04 12:41
  • 154
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.04 12:35
  • 61
Защитим любой ценой
  • 26.04 12:32
  • 5
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 26.04 12:11
  • 5
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
  • 26.04 12:05
  • 3
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 26.04 12:00
  • 5
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 26.04 11:38
  • 13
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.04 10:31
  • 21
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 08:52
  • 1
Доколе призраку кружить
  • 26.04 08:41
  • 1
"Запасаемся гробами": в США оценили издержки большой войны
  • 26.04 07:56
  • 1
Получит ли Северный флот своих десантников
  • 26.04 07:39
  • 1
А теперь «20-я»: легендарное гвардейское соединение вернется в строй
  • 26.04 07:35
  • 1
В Минобороны заявили, что акция "Мы - армия страны!" призвана сплотить общество
  • 26.04 00:40
  • 3
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ