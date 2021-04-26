"Роскосмос" ведёт переговоры с NASA о доставке космонавтов на МКС с помощью Crew Dragon

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Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - В "Роскосмосе" ответили на слова главы компании SpaceX Илона Маска о возможности доставки российских космонавтов на МКС с помощью кораблей Crew Dragon.

"Пресс-секретарь "Роскосмоса" Владимир Устименко сообщил радиостанции "Говорит Москва", что корпорация ведёт переговоры с NASA о таких полётах", - сказано в сообщении, размещённом на сайте госкорпорации в субботу.

"У нас нет графика переговоров или даты их окончания. Как только будут достигнуты договорённости - сообщим. Есть ряд вопросов, которые нужно решить", - сказал Устименко, слова которого приведены в пресс-релизе.

"Американская компания SpaceX готова сотрудничать с Россией. Об этом заявил её глава. "Конечно, для нас было бы делом чести доставлять космонавтов на [кораблях Crew] Dragon", - сказал Илон Маск", - говорится в сообщении, размещённом на сайте "Роскосмоса".