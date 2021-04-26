В Минобороны РФ предупредили о подготовке в Идлибе провокации с использованием химоружия

Ее целью является дискредитация сирийских властей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Провокация с целью дискредитации сирийских властей готовится боевиками в окрестностях сирийского города Идлиб. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.

"На фоне принятия Организацией по запрещению химического оружия безосновательного решения об ограничении прав Сирии в ОЗХО поступают сведения о подготовке боевиками [запрещенной в РФ] террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" провокации с целью обвинения правительственных войск Сирии в применении химического оружия в зоне деэскалации Идлиб", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Карпова.

По имеющимся у Минобороны РФ данным, экстремисты осуществляют доставку отравляющих веществ из лагеря Тель-Туна в окрестности Идлиба и районы Джиср-Эш-Шугур и Бдама. Отмечается также активизация деятельности "Белых касок" вблизи населенного пункта Мардж-эль-Аджан.

"Террористы планируют использовать информацию о жертвах своих провокаций для дискредитации официального правительства Сирии", - сообщают в Министерстве обороны России.