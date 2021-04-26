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ТАСС

Рогозин: решение по кандидатуре актрисы и дублера для фильма о космосе примет режиссер

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: «Роскосмос» / Global look

Как отметил глава Роскосмоса, он не уполномочен сообщать фамилии претенденток

САМАРА, 23 апреля. /ТАСС/. Окончательное решение по кандидатуре актрисы и ее дублера, которые будут участвовать в фильме о космосе "Вызов", примет после прохождения медкомиссии сам режиссер кинокартины Клим Шипенко. Об этом сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В конце концов, мы должны понимать, что всегда на финише режиссер принимает решение, с кем он будет работать. Нам сейчас важно показать ему, кто <…> из них выдержит сложности полета", - сказал он.

Рогозин отметил, что ему ежедневно "поступают сводки", как работает медицинская комиссия. "Несколько девушек отобрали, огромный отсев, к сожалению, идет, но в принципе - ожидаемо. Очень придирчивы врачи, они смотрят за всей ситуацией, кажется, что в принципе человек физически здоров для нормальной жизни, но к нему настолько повышенные требования для работы в космосе, даже для короткого полета, что многие не подходят", - объяснил глава Роскосмоса.

Он добавил, что не уполномочен сообщать фамилии претенденток. Однако, по его словам, режиссер фильма уже подтвердил основные медицинские показатели, физически он здоров. "Режиссер проходит последние тесты, по-моему, сегодня", - сказал Рогозин, отметив, что окончательная информация должна появиться 15 мая. Ранее Первый канал сообщил об отборе 20 претенденток для финальной части конкурса на главную роль. В марте они начали проходить медкомиссию.

Ожидается, что в октябре на МКС отправится съемочная группа фильма с рабочим названием "Вызов". В ноябре прошлого года Рогозин выложил в "Твиттере" ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на Рогозина, в Главкосмосе рассчитывают, что проект будет способствовать притоку в отрасль внебюджетных средств за счет развития коммерческих полетов. При этом съемки фильма не потребуют дополнительных средств из госбюджета.

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