Концерну "Алмаз - Антей" исполнилось 19 лет

19 лет назад появилось объединение, известное сегодня как концерн Воздушно-космической обороны "Алмаз - Антей" - ведущий разработчик и производитель лучших в мире противовоздушных и противоракетных систем.

Концерн ВКО "Алмаз - Антей" создан 23 апреля 2002 года по Указу президента Российской Федерации и в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации. Тогда были объединены десятки предприятий: заводов, научно-производственных объединений, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, которые занимались разработкой и производством зенитных ракетных комплексов малой, средней и большой дальности действия, основных типов средств радиолокационной разведки и автоматизированных систем управления.

Такое решение себя полностью оправдало. Концерн стал первым крупным холдингом, созданным в рамках Федеральной целевой программы "Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса на 2002-2006 годы". Сегодня он обладает мощным научно-техническим потенциалом, который позволяет разрабатывать самое современное вооружение для решения задач воздушно-космической обороны. Успешно решается поставленная в рамках Государственной программы вооружений масштабная задача по перевооружению Вооруженных сил России на современные образцы средств ПВО и ПРО. Концерн обеспечивает полномасштабную замену устаревающих образцов вооружения и техники на системы и комплексы, разработанные в последние годы, и перспективные образцы, разработка которых находится на завершающем этапе. Только за последние 10 лет специалистами концерна создан и поставлен в войска целый ряд систем ПВО-ПРО, в том числе зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-350 "Витязь" и С-300В4, зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" и "Полимент-Редут", различные модификации зенитного ракетного комплекса "Тор" и другие изделия. Завершается работа над перспективной зенитной ракетной системой С-500.

Продукция концерна пользуется повышенным спросом и на внешнем рынке. По оценке международных экспертов американского профильного издания Defense News, концерн ВКО "Алмаз - Антей" по объему продаж продукции военного назначения стабильно входит в число крупнейших компаний мирового военно-промышленного комплекса. Изделия концерна имеют высокие характеристики по соотношению "эффективность-стоимость", обладают рядом уникальных возможностей, не достигнутых в данном сегменте вооружений другими странами.

Производимая концерном продукция не ограничивается ракетной тематикой ПВО-ПРО. "Алмаз - Антей" является одним из лидеров отечественного радиолокационного радиостроения. Широкие производственные и научно-технические возможности холдинга, высокая техническая оснащенность предприятий и уровень подготовки трудовых коллективов позволили концерну стать единственным поставщиком технических средств, систем и комплексов для аэронавигационной системы России.

Широко известны за рубежом и составляют основу отечественных систем управления воздушным движением производимые концерном аэродромные радиолокационные комплексы, автоматизированные системы управления воздушным движением. Практически каждый центр управления воздушным движением страны - в том числе один из крупнейших в Европе, Московский центр, - модернизирован специалистами холдинга и укомплектован в основном аппаратурой концерна. Всего на территории нашей страны полтора десятка только укрупненных центров управления воздушным движением. Почти все из них концерн уже оснастил новейшим оборудованием отечественной разработки и производства.

Как сообщила пресс-служба концерна, списочная численность работников всех предприятий "Алмаз-Антея" составляет около 130 000 человек. При этом более 45 % из них имеют высшее образование и свыше 1000 работников - ученые степени. Средний возраст работников предприятий концерна "Алмаз - Антей" - 44,9 года (в 2002 г. - 48,2 лет), а их заработная плата со дня образования концерна выросла почти в 14 раз (средняя заработная плата на предприятиях концерна в 2002 г. - 4636 руб., в 2020 г. - 63951 руб.).

Сегодня концерн ВКО "Алмаз - Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В его составе свыше 60 предприятий из 18 регионов страны, продукция компании стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

Генеральным директором концерна с марта 2014 года является Ян Валентинович Новиков, Совет директоров холдинга с ноября 2016 года возглавляет Михаил Ефимович Фрадков.

Сергей Птичкин