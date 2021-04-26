Главком ВМФ России сообщил, что межвидовые учения на флотах будут проводиться каждый год

Это позволит в полной мере и очень конкретно оценить как действия командований флотов, так и действия сил каждого из флотов и Каспийской флотилии в своей операционной зоне ответственности, указал Николай Евменов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Межвидовые командно-штабные учения, наподобие завершившихся на Северном флоте, будут отныне проходить каждый год. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.

"Будем проводить подобные учения ежегодно на каждом из флотов. Это позволит в полной мере и очень конкретно оценить как действия командований флотов, так и действия сил каждого из флотов и Каспийской флотилии в своей операционной зоне ответственности", - привели в российском военном ведомстве слова главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.

По словам главкома, основное внимание в ходе учения было уделено "обеспечению безопасности объектов экономической деятельности государства в Арктической зоне, проведению спасательных операций и оказанию помощи на море, а также разрешению возможных кризисных ситуаций в случае их возникновения, защите и обороне морских коммуникаций".

Учения на Северном флоте проводились в рамках комплексной проверки Вооруженных сил России за зимний период обучения, которая проходила всю прошедшую неделю.