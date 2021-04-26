Войти
Интерфакс-АВН

Пилотируемый полет к будущей российской орбитальной станции может состояться в 2026 году - РКК "Энергия"

200
0
0

Королев (Московская область). 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Первый пилотируемый полет к новой российской орбитальной станции может состояться в 2026 году, сообщил журналистам первый замгенконструктора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.

"Я думаю, что если мы в 2025 году запустим НЭМ (научно-энергетический модуль, - "ИФ"), где-то в 2026 году там будет пилотируемая экспедиция", - сказал Соловьев.

Ранее в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2025 году к новой станции могут запустить перспективный российский пилотируемый корабль "Орел".

"Если мы к 2025 году развернем базовый модуль новой станции, то тогда мы полетим новым кораблем, у нас же в 2025 году планируется запуск нового пилотируемого корабля "Орел". И мы планировали лететь к МКС. Вчера я встречался с отрядом космонавтов, собирал всех. Мы рассматриваем возможность изменить полетное задание, то есть лететь не на МКС, а уже пилотируемый новый корабль полетит на нашу российскую станцию", - сказал Рогозин.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко сообщил, что развертывание первого этапа станции состоится в 2025-2030 годах, второго в 2030-2035 годах.

Как сообщалось, Россия планирует создать собственную станцию. Первый модуль будущей станции планируется запустить в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который изначально планировалось использовать в МКС.

Рогозин сообщил, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции. "Роскосмос", по его словам, готов приступить к созданию станции уже сегодня и ждет соответствующих поручений правительства и президента.

Новая станция будет не постоянно обитаемой, как МКС, а посещаемой из-за повышенной радиационной опасности. Президент РАН Александр Сергеев отметил, что на станции планируется использовать роботов и искусственный интеллект.

Как сообщил Соловьев, на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей, в дальнейшем их число увеличат до шести. Экипаж станции будут составлять 2-4 человека, объем гермоотсеков составит на втором этапе 667 кубометров. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48. Космонавты будут посещать станцию один-два раза в год, также на станцию планируется отправлять до трех грузовых кораблей в год.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил 19 апреля вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
AI
Луна
МКС
Робот
ЯО
Похожие новости
26.04.2021
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
26.04.2021
РФ может продлить поддержку своего сегмента МКС, но при финансировании США - "Роскосмос"
22.04.2021
Рогозин надеется, что российская космическая станция полноценно заработает с 2030 года
22.04.2021
Россия не планирует отстыковывать и затапливать свой сегмент МКС после ухода со станции - руководитель полета Соловьев
22.04.2021
Российская орбитальная станция будет состоять из шести модулей - РКК "Энергия"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 12:41
  • 154
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.04 12:35
  • 61
Защитим любой ценой
  • 26.04 12:32
  • 5
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 26.04 12:22
  • 6
64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ
  • 26.04 12:11
  • 5
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
  • 26.04 12:05
  • 3
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 26.04 12:00
  • 5
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 26.04 11:38
  • 13
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.04 10:31
  • 21
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 08:52
  • 1
Доколе призраку кружить
  • 26.04 08:41
  • 1
"Запасаемся гробами": в США оценили издержки большой войны
  • 26.04 07:56
  • 1
Получит ли Северный флот своих десантников
  • 26.04 07:39
  • 1
А теперь «20-я»: легендарное гвардейское соединение вернется в строй
  • 26.04 07:35
  • 1
В Минобороны заявили, что акция "Мы - армия страны!" призвана сплотить общество
  • 26.04 00:40
  • 3
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ