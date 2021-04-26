Пилотируемый полет к будущей российской орбитальной станции может состояться в 2026 году - РКК "Энергия"

Королев (Московская область). 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Первый пилотируемый полет к новой российской орбитальной станции может состояться в 2026 году, сообщил журналистам первый замгенконструктора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.

"Я думаю, что если мы в 2025 году запустим НЭМ (научно-энергетический модуль, - "ИФ"), где-то в 2026 году там будет пилотируемая экспедиция", - сказал Соловьев.

Ранее в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2025 году к новой станции могут запустить перспективный российский пилотируемый корабль "Орел".

"Если мы к 2025 году развернем базовый модуль новой станции, то тогда мы полетим новым кораблем, у нас же в 2025 году планируется запуск нового пилотируемого корабля "Орел". И мы планировали лететь к МКС. Вчера я встречался с отрядом космонавтов, собирал всех. Мы рассматриваем возможность изменить полетное задание, то есть лететь не на МКС, а уже пилотируемый новый корабль полетит на нашу российскую станцию", - сказал Рогозин.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко сообщил, что развертывание первого этапа станции состоится в 2025-2030 годах, второго в 2030-2035 годах.

Как сообщалось, Россия планирует создать собственную станцию. Первый модуль будущей станции планируется запустить в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который изначально планировалось использовать в МКС.

Рогозин сообщил, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции. "Роскосмос", по его словам, готов приступить к созданию станции уже сегодня и ждет соответствующих поручений правительства и президента.

Новая станция будет не постоянно обитаемой, как МКС, а посещаемой из-за повышенной радиационной опасности. Президент РАН Александр Сергеев отметил, что на станции планируется использовать роботов и искусственный интеллект.

Как сообщил Соловьев, на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей, в дальнейшем их число увеличат до шести. Экипаж станции будут составлять 2-4 человека, объем гермоотсеков составит на втором этапе 667 кубометров. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48. Космонавты будут посещать станцию один-два раза в год, также на станцию планируется отправлять до трех грузовых кораблей в год.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил 19 апреля вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".