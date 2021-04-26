Войти
Российская газета

Более 20 боевых кораблей ЧФ России вернулись на базу после учений в Крыму

182
0
0

Российские военные продолжают выводить войска, задействованные в учении в Крыму. В настоящее время по указанию министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, возвращаются в пункты постоянной дислокации.


Подразделения соединений ВДВ, задействованные в межвидовом учении на полигоне "Опук" в Крыму, продолжают переброску. На железнодорожной станции в Симферополе военнослужащие десантных подразделений Новороссийского соединения осуществили погрузку техники и вооружения, сейчас они совершают марш в пункт постоянной дислокации.

Всего в передислокации соединений Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации будет задействовано около 40 воинских эшелонов и совершено более 30 вылетов самолетов Военно-транспортной авиации.

В то же время более 20 боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вернулись в пункты постоянной дислокации.

Военнослужащие подразделений связи и морской пехоты армейского корпуса Черноморского флота на штатной технике параллельно совершают марши в пункты постоянной дислокации в составе колесных колонн.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
14.09.2020
Украина и НАТО в сентябре ждут обострения ситуации на Черном море
22.07.2020
Начальник Генштаба инспектирует войска Южного военного округа в рамках внезапной проверки боеготовности - Минобороны России
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
19.09.2016
Украинская армия сгинет при попытке атаковать Россию
13.09.2016
Отрепетированы удары по удаленным целям за пределами юго-западных рубежей России
24.12.2014
Год армейских свершений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 12:41
  • 154
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.04 12:35
  • 61
Защитим любой ценой
  • 26.04 12:32
  • 5
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 26.04 12:22
  • 6
64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ
  • 26.04 12:11
  • 5
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
  • 26.04 12:05
  • 3
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 26.04 12:00
  • 5
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 26.04 11:38
  • 13
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.04 10:31
  • 21
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 08:52
  • 1
Доколе призраку кружить
  • 26.04 08:41
  • 1
"Запасаемся гробами": в США оценили издержки большой войны
  • 26.04 07:56
  • 1
Получит ли Северный флот своих десантников
  • 26.04 07:39
  • 1
А теперь «20-я»: легендарное гвардейское соединение вернется в строй
  • 26.04 07:35
  • 1
В Минобороны заявили, что акция "Мы - армия страны!" призвана сплотить общество
  • 26.04 00:40
  • 3
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ