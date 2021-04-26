Войти
Интерфакс-АВН

Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"

464
5
0
Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС.
Источник изображения: © NASA / Jessica Meir

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Первый этап развертывания новой российской орбитальной станции пройдёт в 2025-2030 годах, второй - в 2030-2035 годах, сказал исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко.

"До 2030 года планируется первый этап формирования. И дальше уже с 2030 по 2035 будет второй", - сказал Блошенко журналистам.

Как сообщалось, Россия планирует создать собственную станцию. Первый модуль будущей станции планируется запустить в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который изначально планировалось использовать в МКС.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции. "Роскосмос", по его словам, готов приступить к созданию станции уже сегодня и ждет соответствующих поручений правительства и президента.

Новая станция будет не постоянно обитаемой, как МКС, а посещаемой из-за повышенной радиационной опасности. Президент РАН Александр Сергеев отметил, что на станции планируется использовать роботов и искусственный интеллект.

Как сообщил Соловьев, на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей, в дальнейшем их число увеличат до шести. Экипаж станции будут составлять 2-4 человека, объем гермоотсеков составит на втором этапе 667 кубометров. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48. Космонавты будут посещать станцию один-два раза в год, также на станцию планируется отправлять до трех грузовых кораблей в год.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил 19 апреля вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
AI
Луна
МКС
Робот
ЯО
Похожие новости
26.04.2021
Пилотируемый полет к будущей российской орбитальной станции может состояться в 2026 году - РКК "Энергия"
26.04.2021
РФ может продлить поддержку своего сегмента МКС, но при финансировании США - "Роскосмос"
22.04.2021
Российская орбитальная станция будет состоять из шести модулей - РКК "Энергия"
22.04.2021
Россия не планирует отстыковывать и затапливать свой сегмент МКС после ухода со станции - руководитель полета Соловьев
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
5 комментариев
№1
26.04.2021 07:23
Я надеюсь, что все понимают и ясно осознают, что станцию необходимо проектировать, строить, выводить и развивать, как объект двойного, а в угрожаемый период - военного назначения, поэтому первые требования и ТТЗ должны быть от космических войск МО и ГШ, по линии МО также должна пройти и часть финансирования (кто заказывает музыку, тот и танцует) и в мирное (условно-мирное) время экипаж станции должен быть смешанным, например, один офицер военно-космических войск (космонавт от МО) и два космонавта от Роскосмоса, прошедших трехмесячную стажировку (повышение квалификации) на базе военно-воздушной/космической Академии.

Таким образом офицер будет решать задачи в интересах обороноспособности и МО, а гражданские члены экипажа в интересах науки и Роскосмоса, но между ними не будет пропасти непонимания, а будет налажено взаимодействие и взаимопомощь в решении вопросов Национальной безопасности, а также борьбы за живучесть станции в условиях, если она подвергнется внешнему искусственному целенаправленному воздействию.

Необходимо будет сначала спасти свои жизни и здоровье (либо отразить атаку на упреждение), затем восстановить работу всех бортовых систем и механизмов, снять параметры задокументированного воздействия средствами объективного контроля станции с определением координат и источника/государственной принадлежности, отправить эти данные в ЦУП и ЦКП космических войск, возможно уничтожить источник воздействия (КА), после получения разрешения с Земли.
0
Сообщить
№2
26.04.2021 11:07
Цитата, q
научно-энергетический модуль, который изначально планировалось использовать в МКС
Кто и как ответит за напрасно потраченные деньги и время на постройку, а теперь перестройку этого модуля? Кто раньше не знал, что МКС изнашивается и лепить на неё новые модули бесполезно?!
0
Сообщить
№3
26.04.2021 11:32
Не строили бы - вообще утратили всякую компетенцию. В СССР вон, перед тем как запустить Алмаз, Мир, Буран, сначала вообще создавался полноразмерный рабочий макет, который тестировался в хвост и в гриву, от того и осталось на память "наследие предков" артефакты высокоразвитой цивилизации, представители которой покорили космос
0
Сообщить
№4
26.04.2021 11:41
Цитата, Восход сообщ. №3
Не строили бы - вообще утратили всякую компетенцию. В СССР
В СССР сразу строили макеты того, что нужно. Может быть сейчас так же попробовать?
0
Сообщить
№5
26.04.2021 12:11
Может быть. Но сначала необходимо определиться с концепцией. Причем она должна быть продуманной на десятилетия, в том числе как по базовому варианту (сбалансированному по "интересам разных ведомств - МО, Роскосмоса, РАН (десятков входящих в него институтов от изучения воздействия невесомости и космических излучений на живые организмы до наблюдений за циклонами, течениями, приливами и отливами, лесными пожарами, извержениями вулканов, тектоникой, льдами, реками и т.д.)", до быстрого наращивания разведывательных и боевых возможностей по наблюдению как за объектами на поверхности земли (аэродромы, военные базы, маневры группировок войск), поверхности морей и океанов (обнаружение эскадр, КУГ, АУГ, ДЕСО), самолетов ПЛО, ДРЛО, пусков ОТР и МБР, так и поражение последних при помощи энергетического оружия (лазерного), а также уничтожения группировок вражеских спутников на низкоорбитальных и средних высотах (а для этого требуется бортовой ядерный реактор и мощная биозащита).
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 12:41
  • 154
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.04 12:35
  • 61
Защитим любой ценой
  • 26.04 12:32
  • 5
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 26.04 12:22
  • 6
64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ
  • 26.04 12:11
  • 5
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
  • 26.04 12:05
  • 3
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 26.04 12:00
  • 5
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 26.04 11:38
  • 13
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.04 10:31
  • 21
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 08:52
  • 1
Доколе призраку кружить
  • 26.04 08:41
  • 1
"Запасаемся гробами": в США оценили издержки большой войны
  • 26.04 07:56
  • 1
Получит ли Северный флот своих десантников
  • 26.04 07:39
  • 1
А теперь «20-я»: легендарное гвардейское соединение вернется в строй
  • 26.04 07:35
  • 1
В Минобороны заявили, что акция "Мы - армия страны!" призвана сплотить общество
  • 26.04 00:40
  • 3
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ