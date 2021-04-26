РФ может продлить поддержку своего сегмента МКС, но при финансировании США - "Роскосмос"

Королев (Московская область). 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия готова продолжить поддерживать свой сегмент МКС, но при финансовом участии США, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко.

"Мы будем готовы при заинтересованности американской стороны проводить на каких-то возмездных условиях поддержание нашего сегмента", - сказал Блошенко в пятницу журналистам.

Он пояснил, что "Роскосмос" не хочет тратить свои ресурсы для работы на станции при условии, что возрастающее время, требующееся на ее ремонт, будет мешать проведению научной программы.

"Понимая, что время экипажа все больше тратится не на научные эксперименты, ради чего станция и существует, а на ее поддержание и техническое обслуживание, мы не сможем выступить обслуживающей стороной в таком контексте", - отметил Блошенко.

По его словам, возможно, что несколько лет будет действовать перекрестная система, при которой российские космонавты одновременно будут летать на МКС и новую орбитальную станцию.

В среду глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в случае ухода России со станции, ответственность за российский сегмент перейдет партнерам по станции.

"Мы начинаем переговоры с нашими партнерами NASA, мы сейчас их формализуем и это не значит, что после 2025 года станция будет немедленно уничтожена и затоплена. Просто мы передадим ответственность за свой сегмент нашим партнерам. Либо будем выполнять те задачи, которые необходимы для поддержания станции на коммерческой основе, а не за счет бюджета", - сказал он.

Блошенко пояснил, что данная ситуация не приведет к потерям интеллектуальной собственности.

"Речь не идет о том, что мы бросим как трофей или подарим (оборудование, - "ИФ"). Мы с партнерами по МКС прекрасно знаем оборудование наших партнеров, как и они наше. Интеллектуального ущерба в плане утечки технологий, конечно, не будет", - отметил он.

Ранее в пятницу Блошенко сообщил, что развертывание первого этапа станции состоится в 2025-2030 годах, второго в 2030-2035 годах.

Как сообщалось, Россия планирует создать собственную станцию. Первый модуль будущей станции планируется запустить в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который изначально планировалось использовать в МКС.

Рогозин сообщил, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции. "Роскосмос", по его словам, готов приступить к созданию станции уже сегодня и ждет соответствующих поручений правительства и президента.

Новая станция будет не постоянно обитаемой, как МКС, а посещаемой из-за повышенной радиационной опасности. Президент РАН Александр Сергеев отметил, что на станции планируется использовать роботов и искусственный интеллект.

Как сообщил Соловьев, на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей, в дальнейшем их число увеличат до шести. Экипаж станции будут составлять 2-4 человека, объем гермоотсеков составит на втором этапе 667 кубометров. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48. Космонавты будут посещать станцию один-два раза в год, также на станцию планируется отправлять до трех грузовых кораблей в год.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил 19 апреля вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".