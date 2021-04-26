Разработка эскизного проекта комплекса "Байтерек" завершена - Рогозин

Самара. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Проектирование комплекса "Байтерек" идет по графику, в ближайшее время начнутся материальные работы, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"ЦЭНКИ" завершает разработку эскизного проекта стартового комплекса Байтерек, после которого наступает этап непосредственно разработки документации и исполнения материальной части, следуя своим обязательствам", - сказал Рогозин в своем приветственном слове на встрече с министром аэрокосмической промышленности Казахстана Багдатом Мусиным.

"Следуя своим обязательствам, российская сторона в рамках проекта Байтерек развернула в полной мере и финансирует работы, которые идут по графику, создания непосредственно самого ракетно-космического комплекса Союз-5", - добавил глава "Роскосмоса".

По его словам, ракета "Союз-5" в данный момент готовится к динамическим испытаниям.

Как сообщалось, первый пуск ракеты запланирован на 2023 год.

В конце октября 2020 года Россия и Казахстан, сняв разногласия по проекту, приступили к практической реализации проекта по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур.

"Если просто объяснить значение этого события, то скажу так. Во-первых, Байконуру быть! Во-вторых, это соглашение открывает дорогу лётным испытаниям новейшего российского ракетного комплекса "Союз-5", способного составить жёсткую конкуренцию нашим ведущим конкурентам", - сообщил Рогозин.

"Байтерек" - строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5". Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" недавно получила название "Иртыш", головным разработчиком является РКК "Энергия".