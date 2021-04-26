На учениях в Арктике были задействованы 30 кораблей и подлодок - главком ВМФ России

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Обеспечение безопасности объектов экономической деятельности государства, проведение спасательных операций и оказание помощи на море отработаны на межвидовых командно-штабных учениях (КШУ), которые прошли в Арктической зоне, сообщил главком ВМФ России Николай Евменов.

"Группой Главного командования ВМФ под моим руководством был проверен уровень подготовленности органов военного управления Северного флота (СФ) при планировании и проведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлению межвидовыми группировками в рамках решения данных задач", - сказал Евменов на подведении итогов КШУ.

По его словам, в учениях "было задействовано несколько тысяч военнослужащих, около 30 надводных кораблей, подводных лодок и катеров, порядка 40 летательных аппаратов".

В ходе КШУ "на Северном флоте было проведено свыше 25 тактических учений с силами и войсками". Также, было выполнено свыше 150 боевых упражнений. Цели учения достигнуты", - сказал главком ВМФ, которого цитирует пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, на первых этапах учений в повышенные степени боевой готовности были приведены органы военного управления СФ, объединения и соединения, а также отдельные воинские части флота.