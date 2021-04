SpaceX запустила Crew Dragon к МКС и в 80-й раз сохранила Falcon 9

Тяжелая ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с площадки в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида стартовала к Международной космической станции (МКС). Трансляцию в Twitter ведет SpaceX.

На борту космического корабля находятся астронавты Роберт Шейн Кимбро, Меган Макартур (США), Тома Песке (Франция) и Акихико Хосидэ (Япония). Данная миссия стала второй регулярной для Crew Dragon.

Согласно SpaceX, после пуска первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. В сообщении компании подчеркивается, что SpaceX в 80-й раз сохранила первую ступень ракеты, использовавшуюся для орбитального запуска.

В марте «Интерфакс» со ссылкой на главу Центра подготовки космонавтов Павла Власова сообщил, что российский космонавт Сергей Корсаков в ближайшей перспективе может отправиться на Международную космическую станцию (МКС) на Crew Dragon.

В мае 2020 года состоялся испытательный пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с американскими астронавтами на борту к МКС. Предыдущий раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle. После этого для отправки людей на МКС США использовали российские корабли серии «Союз».

Иван Потапов