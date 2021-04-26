В центре внимания госзакупок - гособоронзаказ

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» (г. Кубинка Московской обл.) Департамент государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации провел межведомственную конференцию, посвященную особенностям осуществления закупок, в том числе в рамках государственного оборонного заказа.

В качестве модератора к работе конференции был привлечен член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Михаил Осыко. С докладами выступили представители федеральных органов исполнительной власти: Минобороны, Федеральной антимонопольной службы, Минпромторга, Минфина, МЧС, МВД, Минздрава.

Во время мероприятия были рассмотрены такие вопросы как: антимонопольный комплаенс в госорганах, порядок применения каталога товаров, работ, услуг и особенности осуществления закупок медицинских изделий и оборудования. Большое внимание уделили вопросам соблюдения национального режима в сфере закупок, а также лицензирования вооружения и военной техники. Были обсуждены практические аспекты выбора цены на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу.

Кроме того, докладчики отметили, что подобного рода ежегодные мероприятия, проводимые Департаментом государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации, позволяют государственным заказчикам в дальнейшем избежать значительного числа ошибок при государственных закупках.

По окончании основных докладов в ходе свободной дискуссии слушатели подняли ряд актуальных вопросов. По итогам конференции принято решение о формировании предложений по внесению изменений в законодательство о контрактной системе в части национального режима в сфере закупок, формирования цены контракта на продукцию, поставляемую по номенклатуре государственного оборонного заказа. Указанные предложения планируется положить в основу законодательных инициатив Правительства Российской Федерации, повышающих эффективность закупок, в том числе в рамках гособоронзаказа, сообщили в Минобороны РФ.