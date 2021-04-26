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Известия.ru

Глава Пентагона назвал изменение климата «экзистенциальной» угрозой

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/Kenzo Tribouillard

Глава Пентагона Ллойд Остин в четверг, 22 апреля, заявил, что изменение климата является «экзистенциальной» угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов. Такое мнение он высказал в ходе выступления на международном климатическом саммите, организованном Белым домом, сообщается на сайте оборонного ведомства.

По его словам, на сегодняшний день ни одна страна в мире не может обеспечить себе безопасность без решения климатического кризиса.

«Мы сталкиваемся со всевозможными угрозами в нашей работе, но лишь немногие из них действительно заслуживают того, чтобы называться экзистенциальными. Таким является климатический кризис», — отметил министр обороны и добавил, что он играет огромную дестабилизирующую роль в мире.

Так, по мере таяния арктических льдов, подчеркнул Остин, усиливается конкуренция за ресурсы и влияние в регионе. Повышение температуры ближе к экватору и частые и интенсивные экстремальные погодные явления в Африке и Центральной Америке «угрожают миллионам людей засухой, голодом и переселением».

Как подчеркнул руководитель оборонного ведомства, за последние несколько лет американские военные объекты на себе ощутили последствия изменения климата.

Среди них был ураган «Майкл» 2018 года, который «нанес миллиарды долларов ущерба военно-воздушной базе Тиндалл во Флориде», и сильное наводнение реки Миссури в 2019 году, повредившее военно-воздушную базу Оффатт в штате Небраска.

«Лесные пожары в Калифорнии угрожают другим военным объектам, вынуждая их к повторной эвакуации. Тайфуны на Гуаме чаще всего случались с июня по декабрь, но в феврале 2019 года тайфун «Вутип» вынудил нас приостановить учения с нашими австралийскими и японскими союзниками», — добавил Остин.

В заключении он констатировал, что «никто из нас не может решить эту проблему в одиночку. Мы живем на этой планете, и общие угрозы требуют общих решений».


Ранее в четверг спецпосланник президента США по климату Джон Керри сообщил, что Вашингтон считает прогрессивными идеи, изложенные президентом России Владимиром Путиным на саммите по климату, и США возможно смогут сотрудничать с Россией в этой сфере.

Международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата будет проходить 22–23 апреля. На мероприятие приглашены 40 мировых лидеров. Там обсудят разные глобальные экологические вопросы, а также совместную борьбу с изменением климата. Инициатором мероприятия выступили Соединенные Штаты.

Открыл саммит американский лидер Джо Байден, объявив о намерении страны прекратить вредные выбросы в атмосферу к 2050 году.

Путин, в свою очередь, заявил, что Россия заинтересована в активизации международных усилий в области климата.

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Путин Владимир
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Арктика
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