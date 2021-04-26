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Известия.ru

В Пентагоне отметили успехи Ирана в разработке баллистических ракет

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Тегеран за последние пять–семь лет достиг серьезных успехов в разработке баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что вызывает обеспокоенность Соединенных Штатов. Об этом заявил в четверг, 22 апреля, глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

Он подчеркнул, что наибольшую угрозу представляют баллистические ракеты. Генерал отметил, что Ирану удалось не только улучшить характеристики своих ракет, но и значительно увеличить их количество, передает ТАСС.

«Сейчас цифры зависят от того, как вы решили считать вооружения, но это немногим меньше чем 3 тыс. (ракет. — Ред.) различного радиуса действия. Тем не менее, их точность стала намного выше, чем раньше, что меня очень беспокоит», — подчеркнул Маккензи.

Генерал добавил, что Тегеран начал вкладывать значительные средства в крылатые ракеты для поражения наземных целей и в свою программу БПЛА.

«Их программа разработки беспилотных летательных аппаратов также достигла значительных успехов. Всё это их относительно новые разработки. Я говорю о последних пяти годах или около того. Иногда требуется время, чтобы это стало известно нам, нашим аналитикам. Меня это очень беспокоит», — указал глава СЕНТКОМ.

Говоря об иранской ядерной программе, генерал уточнил, что иранские специалисты пока «не сделали ничего необратимого».

Ранее 21 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена выразила открытость к возможному ослаблению санкций в отношении Ирана после венских переговоров СВПД. По ее данным, Соединенные Штаты выразили готовность ослабить санкционное давление в иранскую сторону по части основных экономических элементов, таких, как нефтяная и промышленная отрасли.

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Страны
Иран
США
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
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