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Известия.ru

Пентагон подтвердил исключение Турции из программы F-35

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Минобороны США подтвердило отправку уведомления Турции, согласно которому страна официально исключается из программы производства истребителей поколения F-35. Об этом сообщила официальный представитель военного ведомства Джессика Максвелл в четверг, 22 апреля.

По ее словам, решение об исключении Анкары было обусловлено закупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400, которые, по мнению Пентагона, «несовместимы» с F-35, пишет ТАСС.

Об официальном исключении Турции из программы F-35 22 апреля сообщило агентство Anadolu со ссылкой источники в американском оборонном министерстве.

По информации, предоставленной изданием, причиной данной меры стали закупки Анкарой российских ЗРК С-400.

В этот же день исключение Турции из программы F-35 прокомментировал депутат парламента страны Озтюрк Йылмаз.

Он отметил, что таким образом США только стимулировали ухудшение взаимоотношений между странами, однако в данной ситуации есть свои положительные стороны, например, перспектива развития национальной оборонной промышленности Турции.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
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