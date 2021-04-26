Запад в ответ на учения в Крыму может усилить военное присутствие в регионе Черного моря и Балтики - академик Арбатов

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Заявление России о возвращении войск с южных рубежей в места постоянной дислокации после учений приведет к некоторой разрядке в отношениях с Западом, но в долгосрочной перспективе США и НАТО будут усиливать присутствие в регионе Черного и Балтийского морей, сообщил "Интерфаксу" в четверг российский военный эксперт, академик РАН Алексей Арбатов.

В четверг в Крыму состоялся основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах, по данным Минобороны РФ, задействовали более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

"Цель этих совершенно необычных по масштабу и охвату учений - как следует пугнуть Запад и Киев", - сказал Арбатов, который возглавляет Центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук.

"Никто знал, чем это всё закончится. Все были в напряжении. Россия поднесла большой кулак к "носу" Байдена, Европейского союза и Зеленского, показав, что, если они будут ее задирать, предпринимать против неё санкции, у неё есть чем ответить, и мало не покажется", - сказал ученый.

Переброска Россией войск на южные рубежи заставила Запад задуматься, сказал Арбатов.

"Если бы Россия пошла дальше, что бы тогда делали США и Евросоюз? Они эту ситуацию хорошо представили и сделали выводы. Они, конечно, Россию не испугались, но поняли, что задираться - себе дороже", - сказал он.

По словам Арбатова, "напряжение спало" после заявления Шойгу о возвращении войск.

"Сейчас можно предположить, что состоятся переговоры между главами России и США, потом, наверное, между главами России и Украины. Я ожидаю, что произойдет разрядка. Я не думаю, что будет коренной поворот, но после напряжения последних дней некоторая разрядка будет", - сказал академик.

"Однако в долгосрочной перспективе на Западе сделают вывод, что надо последовательно противопоставлять России наращивание военной мощи в Европе - в регионе Балтики и Черного моря, оказывать помощь Украине", - сообщил Арбатов.

"Этими учениями Запад пугнули, но в долгосрочном плане он сделает вывод, что ему надо как следует укрепить свои военные позиции", - сказал он.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг заявил, что учения в Крыму прошли успешно. Шойгу сказал, что с 23 апреля войска начинают возвращаться в местах постоянной дислокации. По его словам, это касается личного состава 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, Седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий ВДВ.

Ранее сообщалось, что в Черное море пришли большие десантные корабли Северного и Балтийского флотов РФ, артиллерийские и десантные катера Каспийской флотилии. Черноморский флот сообщал о перебазировании в Крым 50 боевых самолетов.

США и европейские страны ранее выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.