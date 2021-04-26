Беспилотникам – эмбарго, Байрактару – орден

Турецкие летательные аппараты без глаз и без работы не останутся

Правительство Канады объявило недействующими ранее выданные лицензии на экспорт в Турцию технологий беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и их компонентов. Решение принято по результатам расследования, где приведены конкретные доказательства использования турецкой авиатехники с канадскими комплектующими в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

«Проведенное нами расследование подтвердило факты использования канадских технологий, ранее переданных Турции, в Нагорном Карабахе. На основе приведенных там выводов я объявляю об отзыве разрешений, действие которых было приостановлено осенью 2020 года», – говорится в заявлении министра иностранных дел Канады. Марк Гарно пояснил, что подобное использование турецкой техники с канадскими комплектующими «не соответствует ни принципам внешней политики Канады, ни условиям, по которым канадские технологии передавались Турции».

Решение Оттавы – заключительная сцена драмы, как одна очень миролюбивая страна из агрессивного блока НАТО наконец-то осознала, что ее партнер по альянсу давно расстался с изрядно поднадоевшим образом гонимого и сам стал гонителем. Первый сигнал пришел пару лет тому назад, когда турецкие летающие роботы безнаказанно расстреливали с воздуха мало обученных и плохо вооруженных курдских ополченцев. Они активно использовались в качестве средств огневой поддержки банд исламистов, при помощи турецкой армии изгонявших курдское население с мест проживания – городов и поселков на севере Сирии.

Между тем состоявшие в основном из курдов Сирийские демократические силы (СДС) считались главным союзником по борьбе с ИГИЛ для так называемой международной коалиции во главе с США, в составе которой действовал и канадский контингент. Поэтому в 2019 году Оттава предприняла попытку образумить партнера по НАТО, приостановив поставки оптических комплексов, их элементов и документации производителю дронов – фирме Baykar Makina. Однако Анкара, вместо того чтобы одуматься, призвала союзников по Североатлантическому договору к сдержанности при принятии «решений, которые могут негативно сказаться на развитии двусторонних отношений и навредить духу солидарности среди членов альянса». Обращение косвенно поддержал генерал Тод Уолтерс – командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Несмотря на сильное расхождение во мнениях и отсутствие единства в действиях государств – членов альянса, противостояния в Восточном Средиземноморье и на севере Сирии, «Турция остается ключевым партнером США», сказал он.

Аргумент подействовал, и в мае 2020 года кабинет премьер-министра Джастина Трюдо разрешил компании L3Harris WESCAM провести поставки ранее оплаченных Турцией дополнительных комплектов оптических комплексов для комплектования БПЛА типа Bayraktar TB2 (BTB2). Временный запрет на экспорт подобной продукции был введен снова в октябре 2020 года, после появления в интернете снимков подобных беспилотников, разбившихся в Нагорном Карабахе.

Получив от канадских партнеров уведомление об отказе от дальнейших поставок оптических комплексов, фирма Baykar попыталась заместить их местной продукцией. За дело взялся Aselsan – один из крупнейших поставщиков страны, значительная часть активов которого контролируется турецким правительством.

«Оружейное эмбарго, наложенное на Турцию, стимулирует местную промышленность организовать выпуск всего спектра комплектующих для собственной конечной продукции», – сказал руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Он высказал убеждение, что турецкая промышленность справится и в очередной раз продемонстрирует способность преодолевать «препоны, поставленные теми, кто не соблюдает взятые на себя контрактные обязательства».

Другое заявление сделал Сельчук Байрактар, занимающий должность технического директора фирмы Baykar. Он сообщил, что продукция, продемонстрировавшая свои высокие качества в Нагорном Карабахе, – турецкая, включая электрооптические системы. По его словам, она была разработана несколько лет тому назад и показала себя с лучшей стороны не только в собственной стране, но и за рубежом, куда была поставлена по линии военно-технического сотрудничества. Он пояснил, что парк современных БЛА дал азербайджанской армии существенное преимущество по обнаружению и уничтожению вражеской техники и живой силы, включая бронетехнику и артиллерию, а также систем ПВО советского и российского происхождения. Согласно данным азербайджанской стороны, в ходе 44-дневной войны с помощью турецких беспилотников было уничтожено около 200 танков, 90 других единиц бронетехники и 182 артиллерийских орудия.

В ходе личной встречи президент Азербайджана вручил Сельчуку Байрактару государственную награду, а тот подарил Ильхаму Алиеву фирменную кожаную куртку с нашивками BTB2.

Согласно публикациям местных газет, в ноябре 2020 года прошли первые успешные испытания нового варианта BTB2, оснащенного комплексом производства Aselsan. Они завершились уничтожением цели прямым попаданием управляемого снаряда. Фирма Baykar сообщила в своем Twitter: «Bayraktar TB2 успешно выполнил первый пуск с использованием системы CATS разработки ASELSAN, предназначенной для электрооптической разведки, обзора пространства и наведения».

Сообщается, что среди проведенных к настоящему времени тестов были пуски по подвижным целям, сопровождение и подсвет которых выполнялся квантовым оптическим генератором из состава системы CATS. Это очередная разработка Aselsan, выполненная по заказу турецких разработчиков конечной продукции и дополнившая созданные ранее электрооптические комплексы ASELFLIR 400 и DASS. Словом, параллельно с импортом Анкара вела собственные разработки и ускорила их завершение после эмбарго, объявленного Оттавой.

История «размолвки» Канады и Турции поучительна. Несмотря на неопровержимые факты участия турецких войск и техники в локальных конфликтах на территории соседних арабских государств без согласия с членами Североатлантического альянса и зачастую против союзников «натовцев» в лице СДС и прочих местных пособников, Оттава долгое время ограничивалась полумерами в отношении «партнера» и объявила эмбарго на поставки важных комплектующих для ударных дронов только тогда, когда тот создал собственные аналоги и провел полный цикл их испытаний. Словом, сегодня практического толка от подобного эмбарго нет никакого. Разве что повысится рейтинг возглавляемой Трюдо Либеральной партии среди простых канадцев, недовольных манерами турецких военных в отношении союзников по борьбе с ИГИЛ – курдами.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.