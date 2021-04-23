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Интерфакс-АВН

На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ

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Владимир Комоедов. Источник: expert.ru.

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Учения в Крыму показали способность российских военных в сжатые сроки создать мощную военную группировку на юге страны, сообщил в четверг "Интерфаксу" бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов.

"Считаю, что эту задачу удалось отработать. В Крыму у нас на данный момент и так достаточно сил, но необходимо иметь усиление, второй эшелон, резервы", - сказал Комоедов.

"Неспокойно в Донбассе. Есть угрозы со стороны НАТО", - сказал Комоедов о том, почему маневры состоялись именно в Крыму.

"Я не буду говорить, что это было бряцание оружием. Оружие всегда должно быть у солдата, матроса и офицера, и оно должно быть готово к использованию. Для этого надо тренироваться. Для этого учения и проводятся", - отметил адмирал.

В четверг на полигоне "Опук" в Крыму состоялся основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ.

Этот полигон находится на удалении 60 километров от Феодосии и в 40 километрах от Керчи. Имеет размеры: по фронту - 30 километров, в глубину - 15 километров.

В маневрах в Крыму задействовали более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения, сообщили в Минобороны РФ.

В четверг в Крым на активную фазу учений прилетел министр обороны РФ Сергей Шойгу.

США и европейские страны ранее выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Россия призвала не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, они никому не угрожают, заявила 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сообщалось, что в Черное море пришли большие десантные корабли Северного и Балтийского флотов, три артиллерийских и восемь десантных катеров Каспийской флотилии. В Крым на учения переброшены соединения 58-й общевойсковой армии с Северного Кавказа. Кроме того, пресс-служба Черноморского флота сообщала о перебазировании в Крым около 50 боевых самолетов.

В четверг в Крыму из 40 военно-транспортных самолетов десантировались более 2 тыс. военнослужащих Воздушно-десантных войск РФ и более 60 единиц военной техники, сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу заявил, что учения в Крыму прошли успешно - личный состав Южного военного округа и ВДВ решил на маневрах все поставленные задачи.

Министр обороны заявил, что с 23 апреля войска начинают возвращаться с южных рубежей РФ в местах постоянной дислокации.

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