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Интерфакс-АВН

Войска, задействованные в учениях на юге РФ, вернутся в пункты постоянной дислокации до 1 мая - Шойгу

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Совершение марша бригадой управления Западного военного округа (ЗВО) и мотострелковой бригадой Южного военного округа (ЮВО)
Совершение марша бригадой управления Западного военного округа (ЗВО) и мотострелковой бригадой Южного военного округа (ЮВО).
Источник изображения: © РИА Новости, Министерство обороны РФ

Полигон "Опук" (Крым). 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации, войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.

"До первого мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, Седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации", - приказал Шойгу в четверг на совещании в Крыму.

По итогам совещания он поручил командующим войсками военных округов "детально спланировать возвращение войск в пункты постоянной дислокации". "При этом - обеспечить выполнение требований мер безопасности и не допустить происшествий в пути следования", - отметил министр.

Кроме того, он отметил, что технику и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые предусмотрено задействовать в стратегических учениях "Запад-2021" надо разместить в полевых парках на полигоне "Погоново", организовать их обслуживание и надёжную охрану.

Кроме того, требуется "провести разбор внезапных проверок во всех звеньях управления, составить план устранения недостатков и приступить к их реализации", - сказал министр.

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