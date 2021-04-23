Глава Северного ПКБ: ракеты "Циркон" — наш козырь на очень серьезную перспективу

Андрей Дьячков — о том, над чем работают специалисты ведущего проектно-конструкторского бюро России

22 апреля исполняется 75 лет со дня основания Северного ПКБ. Это одно из крупнейших российских проектно-конструкторских бюро, образованное в 1946 году. Оно создает надводные корабли различных классов, в том числе сторожевики проекта 11356, новейшие фрегаты проекта 22350, модульные патрульные корабли проекта 22160. Накануне этой даты генеральный директор предприятия Андрей Дьячков рассказал в интервью ТАСС о том, над чем сейчас работают специалисты ведущего КБ России.

- Андрей Аркадьевич, над каким проектами работает Северное ПКБ в год своего 75-летнего юбилея?

- Со дня основания деятельность бюро была направлена на выполнение гособоронзаказа с целью повышения боеспособности советского Военно-морского флота. Сегодня специалисты бюро продолжают работу по обеспечению строительства серии фрегатов проекта 22350, а также сторожевых кораблей проекта 22160.

Ведутся модернизационные работы на крейсере "Адмирал Нахимов". Кроме того, очень серьезное направление нашей деятельности - это военно-техническое сотрудничество. Корабли, созданные в СПКБ, поставлялись в иностранные флоты начиная с конца 1950-х годов. Сегодня мы продолжаем осуществлять работы по реализации ряда контрактов с инозаказчиком.

- В чем заключается основная идея модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" и нужны ли российскому флоту подобные ракетные крейсеры?

- Несмотря на появление новых современных кораблей, "кораблей XXI века", тяжелые атомные ракетные крейсеры проектов 1144 и 11442, спроектированные в Северном ПКБ, к которым относится, в частности, и "Адмирал Нахимов", по-прежнему являются "визитной карточкой", своеобразным символом не только нашего бюро, но и ВМФ России.

Высокий модернизационный потенциал этих кораблей, заложенный в них при проектировании, позволил провести определенные работы и оснастить "Адмирала Нахимова" самым современным оружием, что делает его сильнейшим боевым надводным кораблем мира. Это не раз отмечали в своих отчетах и рейтингах и иностранные специалисты, что можно отследить по публикациям в различных СМИ.

Несомненно, еще долгое время корабли с ракетным вооружением будут оставаться основной составляющей всех военных флотов мира. Вопрос заключается в том, каким оружием, какими комплексами мы будем оснащать корабли, создаваемые для ВМФ РФ, которые, по сути, являются для них платформами, носителями вооружения.

В 2020 году с борта спроектированного Северным ПКБ фрегата "Адмирал Горшков" был произведен первый успешный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". "Циркон" - это наш сегодняшний козырь на очень серьезную перспективу. Характеристики этого комплекса пока еще никто не смог превзойти, и сегодня он выводит наш флот на совершенно новый уровень. Флот постоянно развивается, в том числе и за счет принятия на вооружение новых комплексов вооружения, а это означает, что в будущем боевые корабли будут иметь совершенно новые качества, нежели сегодня.

- Какие-то проекты Северного ПКБ сегодня проходят модернизацию, помимо "Адмирала Нахимова"?

- Следует отметить, что все корабли, спроектированные специалистами нашего бюро, обладают заложенным при проектировании высоким потенциалом модернизации. В 2020 году завершены ремонт и модернизация большого противолодочного корабля проекта 1155 "Маршал Шапошников". На него были установлены новые комплексы вооружения, значительно повысившие боевые возможности проекта. Теперь он может выполнять задачи ударного корабля дальней морской зоны.

- Запланировано продолжение серии фрегатов проекта 22350. Будут ли новые корабли серии отличаться от предыдущих?

- Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", головной в серии, привлек к себе пристальное внимание специалистов всего мира в 2019 году, когда он совершил кругосветный поход, что было признано достижением и занесено в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации. Подобные операции не проводились со времен распада Советского Союза. Во время похода корабль доказал свои отличные ходовые качества и надежность, правильность заложенных в него инженерных решений.

Вскоре фрегаты проекта 22350 должны стать основой надводных группировок флота России. В настоящее время продолжаются работы над шестью кораблями серии. Новые фрегаты будут отличаться составом вооружения, что существенно усилит потенциал как самих кораблей, так и группировок, в состав которых они войдут, придаст им новые возможности и позволит решать дополнительные задачи.

Кроме того, те корабли, которые сегодня строятся серийно, будут иметь, в отличие от головного фрегата, полностью отечественную главную энергетическую установку

- Будет ли продолжение у серии кораблей 22460 для пограничников?

- На сегодняшний момент Пограничной службе ФСБ России передано уже более десяти кораблей. Все они прекрасно себя зарекомендовали. Их ходовые качества, условия обитаемости позволяют им эффективно выполнять задачи на всех морях, практически в любых условиях. Корабли проекта 22460 служат сегодня и на Черном море, и на Севере. В этом году на Международном военно-морском салоне, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце июня, мы покажем обновленный проект корабля, который будет существенно отличаться от тех, что уже построены.

- В СМИ сообщалось, что возможно продолжение строительства сторожевых кораблей проекта 22160. Что поменяется в кораблях, которые будут строиться после первых шести?

- Первые шесть кораблей серии строились в соответствии с техническим заданием, которое было выдано нам заказчиком - ВМФ РФ. Именно под цели и задачи, им определенные, и был выбран оптимальный состав вооружения и оборудования корабля.

В дальнейшем, если у заказчика появится потребность в наличии дополнительного количества кораблей проекта 22160 и для них будут определены дополнительные задачи, то, соответственно, будет проведен "рестайлинг" проекта, он получит новые возможности.

Причем сделать это будет относительно несложно, поскольку все наши корабли спроектированы как базовые платформы с открытой архитектурой с возможностью установки разных комплексов вооружения и систем

За счет этого данный проект привлекателен и для инозаказчиков, поскольку позволяет реализовать их требования применительно к установке того набора вооружения и оборудования, который они посчитают оптимальным для себя.

- Какие версии российских кораблей вам приходилось адаптировать для иностранных заказчиков? В чем заключалась такая адаптация? Когда были созданы эти проекты? Корабли уже поставлены заказчикам?

- Бюро имеет богатую историю военно-технического сотрудничества с зарубежными странами. Начиная с 1957 года созданные в СПКБ корабли поставлялись Болгарии, Польше, ГДР, Египту, Индонезии, Финляндии, Вьетнаму. Особого внимания заслуживает тема сотрудничества с Республикой Индия и КНР.

На основании распоряжения Совета Министров СССР в 1975 году Северному ПКБ было поручено разработать проект противолодочного корабля с ударными возможностями для Республики Индия. В результате в 1980-1988 годах заказчику было передано пять кораблей проекта 61МЭ.

В 1997-1999 годах для ВМС Республики Индия был разработан принципиально новый фрегат проекта 11356. В 2003-2004 годах и в 2012-2013 годах две серии из трех кораблей в каждой переданы ВМС Индии.

В 1996-м специалисты Северного ПКБ разработали проект патрульно-сторожевого корабля ПС-500, который в 2001-м передали ВМС Республики Вьетнам. В 1997 году в Бюро началась разработка технического проекта двух эскадренных миноносцев проекта 956Э. Эти корабли были переданы Китайской Народной Республике в 1999-2000 годах.

По результатам успешного сотрудничества с КНР в январе 2002 года был заключен новый контракт на разработку документации и поставку еще двух кораблей проекта 956ЭМ с усовершенствованными комплексами ударного и зенитного вооружения. Корабли были построены и переданы ВМС КНР в 2005 и 2006 годах соответственно.

Без преувеличения можно сказать, что создание основы ВМС Китая и становление индийского военно-морского флота - заслуга специалистов Северного ПКБ. В настоящий момент продолжается работа по реализации ряда контрактов с инозаказчиком.