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Интерфакс-АВН

Белоруссии и РФ надо привыкнуть жить в условиях внешней угрозы - Песков

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Флаги Белоруссии и России
Флаги Белоруссии и России.
Источник изображения: Reuters

Минск. 21 апреля. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Белоруссии и России нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Беларусь 1" в среду.

"Нам, собственно, просто нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы, в состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивная, враждебна и недружелюбна", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, с враждебной политикой сейчас сталкивается и Белоруссия, и Россия, и много других стран. "Но, наверное, лишь считанные единицы стран действительно способны и могут достойно давать отпор таким проявлениям. Это очень важно. Мы и по отдельности, и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран", - подчеркнул Песков.

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Страны
Белоруссия
Россия
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