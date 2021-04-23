Белоруссии и РФ надо привыкнуть жить в условиях внешней угрозы - Песков

Минск. 21 апреля. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Белоруссии и России нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Беларусь 1" в среду.

"Нам, собственно, просто нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы, в состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивная, враждебна и недружелюбна", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, с враждебной политикой сейчас сталкивается и Белоруссия, и Россия, и много других стран. "Но, наверное, лишь считанные единицы стран действительно способны и могут достойно давать отпор таким проявлениям. Это очень важно. Мы и по отдельности, и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран", - подчеркнул Песков.