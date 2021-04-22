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Интерфакс-АВН

У России нет планов покупать у Турции ударные беспилотники, есть свои - ФСВТС "Интерфаксу"

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Турецкий разведывательный беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ2»
Турецкий разведывательный беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ2».
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Bayhaluk

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - У России нет планов приобрести у Турции ударные беспилотники "Байрактар", сообщили "Интерфаксу" в среду в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Россия на сегодняшний день не рассматривает вопрос закупки у Турции беспилотных летательных аппаратов "Байрактар", так как обладает собственными БПЛА подобного класса "Орион", которые поставляются как в российские Вооруженные силы, так и на экспорт", - сказала агентству пресс-секретарь ФСВТС РФ Валерия Решетникова.

20 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка по продаже Украине боевых беспилотников не направлена против России. При этом он заявил о готовности Анкары обсудить поставки Москве оборонной продукции Турции.

"Да, мы продаем, когда есть спрос. Эта сделка не направлена против России. Если Россия нуждается в продукции нашей оборонной промышленности, то мы готовы обсудить это", - заявил Чавушоглу в эфире Haberturk.

Чавушоглу заявил, что Турция продолжает переговоры с Россией о покупке новой партии российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

Как сообщал "Интерфакс", по официальным данным на вооружении российской армии есть разведывательные беспилотники, например, "Элерон-3", "Леер", "Орлан-10", "Форпост" (лицензионная копия израильского "Searcher 2") и др.

21 декабря 2020 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы получили первые ударные беспилотники средней дальности - "Иноходец" (также известен как "Орион") и "Форпост".

Ранее сообщалось об опытной эксплуатации в войсках беспилотного аппарата "Корсар", разработанного рыбинским КБ "Луч", и малоразмерных "дронов-камикадзе" КУБ-БЛА и "Ланцет" разработки "Калашникова".

Среди тяжелых ударных беспилотников в наиболее продвинутой стадии находятся работы по 20-тонному беспилотнику "Охотник" разработки компании "Сухой" и БЛА "Альтиус" массой 6 тонн (Уральский завод гражданской авиации, УЗГА).

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