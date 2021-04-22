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Интерфакс-АВН

В МИД РФ считают, что США замалчивают собственные планы по развёртыванию новых ядерных вооружений

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Minuteman III
Погрузка межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для перевозки на военную базу в штат Юта. 2002 год.
Источник изображения: © AP Photo / Douglas C. Pizac

В Москве отвергают обвинения Вашингтона в несоблюдении Россией моратория на ядерные испытания

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - США безосновательно обвиняют Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания, в то время как сами замалчивают свои планы по развертыванию новых ядерных вооружений, заявляют в МИД РФ.

"Ничего, кроме недоумения, не могут вызвать пассажи из доклада о якобы "неукоснительном выполнении" Вашингтоном Договора о СНВ, абсолютно безосновательные обвинения России в несоблюдении моратория на ядерные испытания", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с опубликованным госдепом США докладом "О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения".

Захарова отмечает, что "при этом замалчиваются тектонические сдвиги в области евробезопасности, вызванные приближением военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским рубежам, а также собственные планы США по развёртыванию новых ядерных вооружений вразрез с упомянутыми "президентскими инициативами".

В МИД РФ заявляют, что "заход" на проблематику нестратегического ядерного оружия (НСЯО) выглядит "весьма циничным". "Недобросовестно подменяется серьёзный анализ ситуации в данной сфере попытками уличить Россию, последовательно сохраняющую всё НСЯО в неразвёрнутом виде на национальной территории, в отходе от имеющих добровольный характер "президентских инициатив" 1991-92 гг", - говорится в комментарии, текст которого размещен на сайте МИД.

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