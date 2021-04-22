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Интерфакс-АВН

Робот для сбора образцов планетарного грунта представлен в рамках конкурса "Сила света - 2021" - "Швабе"

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Результаты научных исследований и образцы устройств продемонстрировали экспертам оптико-электронной отрасли и представителям ведущих технических вузов РФ участники финального тура корпоративного проекта холдинга "Швабе" "Сила света - 2021".

"Финалисты представляют результаты исследований, технические решения и показывают реальные образцы устройств. В их числе - модель для передачи информации в космическое пространство, автоматизированный металлоискатель на базе дрона и предложение об оснащении беспилотных летательных аппаратов длинноволновой и коротковолновой ИК-камерами для поиска людей", - сказано в сообщении, распространённом в среду пресс-службой "Швабе".

Также представлен "сконструированный робот для сбора образцов грунта на других планетах и устройство контроля пробуждения, которое в перспективе может стать элементом "Умного дома". "Автор последнего проекта предлагает использовать световые волны сине-зеленого спектра, которые уменьшают выработку мелатонина, что способствует более лёгкому пробуждению", - отмечено в пресс-релизе.

Всего для заключительного этапа корпоративного конкурса отобрано 25 работ в трёх номинациях: "Оптические приборы на службе человека", "Космическая техника и наземные комплексы для исследования Земли и Вселенной", "Оптика - наука XXI века". За победу сражаются 29 студентов и школьников.

По словам заместителя генерального директора "Швабе" Ольги Малашкиной, "Сила света" "даёт учащимся шанс реализовать свои идеи, получить экспертную оценку и советы от специалистов оптической отрасли, а также поступить на целевое обучение в профильные вузы страны или пройти практику на производстве".

"Мы видим большую заинтересованность со стороны ребят. Из-за высокой конкуренции проектов финал этого года особенно насыщенный", - сказала Малашкина, которую цитирует пресс-служба.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Швабе ОАО
Проекты
БПЛА
Робот
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