Россия не планирует отстыковывать и затапливать свой сегмент МКС после ухода со станции - руководитель полета Соловьев

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия не планирует отстыковывать и затапливать свой сегмент МКС, ведутся переговоры с партнерами по "цивилизованному" завершению работ на станции, сообщил "Интерфаксу" руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

"Да нет. Я уже сказал, что до 2025 года у нас есть обязательства между государствами, мы собираемся летать. Другое дело, что процедура цивилизованного завершения работ на станции требует времени, и ее надо уже, может быть даже сейчас, начинать обсуждать", - сказал Соловьев, отвечая на вопрос, рассматривается ли вариант отстыковки и затопления станции после завершения участия России в проекте МКС.

По его словам, российский сегмент МКС в полтора раза переработал свой ресурс. "У нас создана (станция, - "ИФ") была на 15 лет, по опыту "Мира", а сейчас ей уже 22, в 2025 будет 27", - отметил Соловьев.

Ранее в среду глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что после ухода со станции ответственность за российский сегмент может быть передана партнерам по МКС. Не исключается также вариант коммерческого использования.

По его словам, завершить развертывание новой станции планируется к 2030 году. Первый модуль будет запущен в 2025 году. Основой станции станет научно-энергетический модуль, который будет специально доработан. Ранее его планировалось использовать на МКС.

Рогозин сообщил, что около 80% оборудования российской сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции. "Роскосмос", по его словам, готов приступить к созданию станции уже сегодня и ждет соответствующих поручений правительства и президента.

Новая станция будет не постоянно обитаемой, как МКС, а посещаемой из-за повышенной радиационной опасности. Президент РАН Александр Сергеев отметил, что на станции планируется использовать роботов и искусственный интеллект.

Как сообщил Соловьев, на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей, в дальнейшем их число увеличат до шести. Экипаж станции будут составлять 2-4 человека, объем гермоотсеков составит на втором этапе 667 кубометров. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48. Космонавты будут посещать станцию один-два раза в год, также на станцию планируется отправлять до трех грузовых кораблей в год.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил 19 апреля вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".

РФ в настоящее время имеет планы по активному финансированию проекта создания независимой орбитальной станции до 2030 года, она может стоить до $6 млрд, сообщил "Интерфаксу" накануне информированный источник.

Руководство России утвердило решение о создании независимой российской орбитальной станции, сообщила 12 апреля газета "Московский комсомолец". Информированный источник "Интерфакса" 13 апреля сообщил, что проект по созданию независимой российской орбитальной станции не утвержден, параметры его финансирования также не определены. "Решения нет. Пакет предложений действительно готов, но не согласован", - сказал тогда собеседник агентства.