Die Welt (Германия): Украина как ядерная держава — не такая уж абсурдная идея

Украинский посол в Германии Андрей Мельник недвусмысленно пригрозил, что если Запад не поможет Украине в противостоянии с Россией, страна запустит ядерную программу и создаст атомную бомбу. На первый взгляд это звучит не так уж абсурдно, пишет Die Welt. Однако эксперты сомневаются в скором успехе.

Возникла идея восстановить ядерный потенциал Украины для защиты от Москвы

Угроза, о которой говорил Андрей Мельник, была весьма недвусмысленной, и она сама по себе вызвала в мире определенную нервную реакцию.

"Либо мы являемся частью такого союза, как НАТО, и вносим свой вклад в то, чтобы Европа стала еще сильней, либо нам остается единственный вариант - самим вооружаться", - сказал украинский посол в Германии в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, Киев в таком случае, "возможно, также будет думать о ядерном статусе". "А как иначе мы можем гарантировать нашу защиту?" - задался вопросом представитель страны, которой сегодня вновь приходится опасаться нападения со стороны России. В атомной бомбе эта страна, вероятно, видит подходящее средство устрашения, чтобы удержать Россию от нового захвата территории.

Следует ли нам готовиться к тому, что, помимо России, Франции и Великобритании, в Европе вскоре появится еще одна ядерная держава?

Заявление Мельника - не только зов о помощи и свидетельство отчаянного положения Украины перед лицом наращивания Россией вооруженных сил. Это еще и проявление фантомных болей Украины. Ведь Украина на самом деле была в свое время важной ядерной державой в Европе. После распада Советского Союза в 1991 году эта страна обладала третьим по величине ядерным потенциалом в мире. Москва размещала на территории Украины примерно 1,9 тысяч ядерных боеголовок и несколько тысяч тактических атомных бомб. И это наследие Советского Союза попало в руки украинцев после провозглашения страной государственной независимости.

В последующие годы Соединенные Штаты, Великобритания и Россия пытались заставить нерусские государства, образовавшиеся после распада Советского Союза, передать России оставшееся на их территории ядерное оружие. С точки зрения Запада, речь шла прежде всего о том, чтобы уменьшить риск распространения ядерного оружия в период хаоса, возникшего после развала Восточного блока.

В 1994 году переговоры вылились в Будапештский меморандум, в соответствии с которым Украина (а также Белоруссия и Казахстан) брали на себя обязательство относительно передачи ядерного оружия России - в обмен на американские и британские гарантии в области безопасности, а также обещание Москвы уважать территориальную целостность Украины.

Как показали российская аннексия Крыма и оккупация восточной части Украины поддерживаемыми Россией ополченцами, Будапештский меморандум не стоил и листка той бумаги, на которой был напечатан. Москва нарушила обещание относительно границ Украины. И при этом ни Соединенные Штаты, ни Великобритания не сочли юридически обязывающими данные Киеву обещания в области безопасности.

Украина отказалась от мощного фактора силы - ядерного оружия, а взамен получила мягкие и необязательные к исполнению заявления. Неудивительно, что теперь некоторые украинцы хотят, чтобы Украина вновь стала ядерной державой и таким образом обзавелась возможностью защищаться от российских захватов.

Вместе с тем в своем решении относительно Будапештского меморандума украинский парламент оставил за собой право выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия в случае, если в опасности окажутся основополагающие интересы страны в области безопасности. А с учетом российской оккупации украинской территории и сохраняющейся угрозы войны со стороны России именно такая ситуация и складывается.

Но сегодня Украина не пытается вернуть себе советские бомбы. В Киеве говорят, что пора разработать собственную программу по созданию атомной бомбы и вновь стать ядерной державой. Такой вариант не кажется невозможным, поскольку Украина в конечном счете обладает значительным опытом в области гражданской атомной техники. Эта страна располагает 15 ядерными реакторами, которые покрывают примерно половину потребности страны в электроэнергии.

"Мы способны создать собственное ядерное оружие", - отметил в 2018 году в одном интервью генерал-майор Петр Гаращук, бывший глава миссии Украины при НАТО. По его словам, Украина может создать ядерные боеголовки, а также соответствующие средства доставки.

Пока еще нет данных о том, что Киев уже начал реализовывать свою ядерную программу. Согласно имеющимся на сегодняшний день оценкам, Украине для этого предстоит пройти длинный и трудный путь. Помимо прочего, это связано со структурой гражданской атомной промышленности Украины, которая осложняет ее переориентацию на военные задачи - прежде всего потому, что страна не обладает возможностями полного топливного цикла.

Вместе с тем в стране имеются месторождения урана, которые могут заложить основу производства атомной бомбы. В 2019 году на Украине было добыто около 800 тонн урана. Однако переработка урана, его обогащение и превращение в топливные стержни осуществляются в основном в России. Это означает, что Украина должна создать собственную промышленность по переработке и обогащению, как это сделал, к примеру, Иран, чтобы получить оружейный уран, из которого можно создать атомную бомбу.

Путь к созданию атомной бомбы на основе плутония тоже был бы непростым. Украина имеет в своем распоряжении лишь реакторы на легкой воде, а их переоборудование для производства оружейного плутония будет стоить очень дорого. Кроме того, Украине понадобятся установки для переработки содержащих плутоний топливных стержней, чтобы получать из них материал, необходимый для производства атомной бомбы.

Даже если Украине удастся пройти одним из указанных путей и она получит материал для производства атомной бомбы, ей еще нужно будет разработать надежную конструкцию соответствующего ядерного заряда. Однако не исключено, что такого рода технологии сохранились на Украине в виде наследия, полученного от Советского Союза.

"Хотя на Украине, возможно, еще хватает технических и научных знаний для запуска программы по производству ядерного оружия, у страны нет испытательных полигонов, а это осложнит разработку и производство ядерного оружия, - подчеркивает Марьяна Буджерин (Mariana Budjeryn), эксперт по украинской ядерной политике из Гарварда, где работает платформа по анализу ситуации на Украине под названием Uainfocus. - Кроме того, реализация ядерной программы потребует значительных инвестиций, а это означает, что на обычные вооружения останется меньше средств. А ведь именно они очень нужны сейчас на линии фронта в Донбассе".

Путь к атомной бомбе тоже будет длинным. И сомнительно, чтобы Украина смогла держать такой проект в секрете от международного сообщества или России. Кроме того, программа по созданию ядерного оружия будет уязвима для критики извне. "Пока Украина будет разрабатывать свою ядерную программу, ей придется защищаться от саботажа со стороны российских властей, от нападений с участием российских сил специального назначения или даже от открытых военных действий", - подчеркивает Марьяна Буджерин.

Любая дискуссия на Украине о запуске программы по разработке и производству ядерного оружия - это очень плохая идея, считает специалист. Поэтому заявления Мельника следует скорее воспринимать как попытку оказать давление на Запад, чтобы он на этот раз сделал больше для нейтрализации российской угрозы.

Клеменс Вергин (Clemens Wergin)