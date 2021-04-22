Первый полк с новыми МБР "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце следующего года

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Путин В. В.

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Первый полк, вооруженный баллистическими ракетами "Сармат", заступит на дежурство в 2022 году, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми баллистическими ракетами "Сармат", поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года",- сказал Путин в среду, выступая с Посланием Федеральному собранию РФ.

Он заявил, что увеличивается число в войсках ударных авиакомплексов с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", кораблей с ракетами "Калибр".

"На боевое дежурство будут поставлены в ближайшее время гиперзвуковые ракеты "Циркон",- сказал президент.

Он отметил, что к 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76 процентов, в ядерной триаде показатель уже в этом году превысит 88 процентов.

Президент напомнил, что на боевом дежурстве находится гиперзвуковой комплекс "Авангард" и лазерный комплекс "Пересвет".

"В полном соответствии с планами работа идет работа над другими самыми современными боевыми комплексами, включая "Посейдон", "Буревестник" и другие системы",- сказал Путин

Он заявил, что РФ - лидер в создании боевых систем нового поколения.