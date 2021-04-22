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Интерфакс-АВН

Путину доложили о предложении Зеленского о встрече в Донбассе, но он вряд ли успел с ним ознакомиться - Песков

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Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс
Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Пресс-служба Офиса президента Украины

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Президенту РФ Владимиру Путину доложено о предложении его украинского коллеги Владимира Зеленского о встрече в Донбассе, но он вряд ли успел с ним ознакомиться из-за подготовки послания Федеральному Собранию, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президенту об этом было оперативно доложено, но я пока что не уверен, что у него было время, чтобы ознакомиться. Большую часть этой ночи он работал над текстом послания. Если у него найдется время ознакомиться, то так или иначе, про это будет доложено", - сказал он в интервью "Комсомольской правде".

По словам Пескова, для такой встречи должны быть определенные предпосылки.

При этом пресс-секретарь президента России отметил, что официальных запросов от Киева о встрече с Путиным в последнее время не было.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса.

В видеообращении, распространенном во вторник, он заявил, что на заседании политических советников "Нормандской четверки" 19 апреля прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально прояснить ситуацию. "Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", - заявил он, обращаясь к президенту РФ.

Зеленский отметил, что Украина готова бороться за мир дипломатическим путем и в то же время готовится себя защищать. "Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путём? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда. Наш принцип простой - Украина не начинает войну первой, но всегда стоит до последнего", - сказал президент.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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