Ядерная триада растет - Путин

К 2024 году доля современной техники в войсках РФ составит 76%, а в ядерной триаде уже в 2021 году превысит 88%.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию. Первый полк, укомплектованный ракетами «Сармат», заступит на боевое дежурство в 2024 году, сообщил Путин.

«Если другие страны не хотят вести диалог и выбирают высокомерный тон, то Россия найдëт способ защитить свои интересы», - заявил президент РФ.

Как отметил глава государства, у коллективного Запада прогрессирует привычка при любых обстоятельствах «цеплять» Россию. Однако, несмотря на то, что вокруг России, «как вокруг Шерхана, крутятся мелкие Табаки», она ведëт себя предельно сдержанно.

«У России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры», — заявил президент.

Президент предостерëг все страны от пересечения красных линий в отношениях с Москвой. «В случае необходимости ответ будет асимметричным, быстрым, жëстким. И они пожалеют», - подытожил Путин.