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Интерфакс-АВН

Российская орбитальная станция будет состоять из шести модулей - РКК "Энергия"

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Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС.
Источник изображения: CC0 / skeeze /

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Новая российская орбитальная станция будет состоять из шести модулей, сообщил заместитель генконструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.

Как следует из материалов его доклада на научной сессии общего собрания РАН, на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей, в дальнейшем их число увеличат до шести.

В состав первого этапа планируется включить базовый, научно-энергетический, шлюзовой и узловой модули. Затем к ним добавится целевой и целевой производственный модули. Также станцию оснастят платформой обслуживания космических аппаратов.

Экипаж станции будут составлять 2-4 человека, объем гермоотсеков составит на втором этапе 667 кубометров. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48. Космонавты будут посещать станцию один-два раза в год, также на станцию планируется отправлять до трех грузовых кораблей в год.

Как сообщил в среду глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, завершить развертывание станции планируется к 2030 году. Первый модуль будет запущен в 2025 году. Основой станции станет научно-энергетический модуль, который будет специально доработан. Ранее его планировалось использовать на МКС.

Рогозин сообщил, что около 80% оборудования российской сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции. "Роскосмос" готов приступить к созданию станции уже сегодня и ждет соответствующих поручений правительства и президента.

Новая станция будет не постоянно обитаемой, как МКС, а посещаемой из-за повышенной радиационной опасности. Президент РАН Александр Сергеев отметил, что на станции планируется использовать роботов и искусственный интеллект.

Как отметил глава "Роскосмоса", после 2025 года, когда Россия планирует начать выход из программы МКС, ответственность за российский сегмент МКС планируется передать партнерам по станции, соответствующие переговоры уже ведутся с NASA. Также рассматривается вариант коммерческого использования сегмента. При этом Рогозин не исключил, что станцию будут посещать международные экипажи, но подчеркнул, что проект будет российским.

Как сообщалось, Россия планирует строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил 19 апреля вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".

РФ в настоящее время имеет планы по активному финансированию проекта создания независимой орбитальной станции до 2030 года, она может стоить до $6 млрд, сообщил "Интерфаксу" накануне информированный источник.

В середине мая Рогозин сообщил, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" под руководством Игоря Озара, занявшего должность исполняющего обязанности гендиректора, займется разработкой концепции новой орбитальной станции.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
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Робот
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