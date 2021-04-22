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Женщин пока не будут включать в состав экипажей боевых кораблей и подлодок

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Источник изображения: vpk-news.ru

Женщин пока не будут включать в состав экипажей российских боевых кораблей и подлодок, сообщил начальник военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ России «Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» вице-адмирал Виктор Соколов.

«Конечно, мы пока не видим военнослужащих-девушек на боевых кораблях и подводных лодках», - сказал он в интервью газете «Красная звезда».

«И это не связано с уровнем их подготовки или с физической невозможностью женщин исполнять служебные обязанности на боевых кораблях. Устоявшиеся традиции российского флота исторически прививают военным морякам особое отношение к своим матерям, женам, дочерям. Именно поэтому все тяготы корабельной службы всегда ложились на мужские плечи. Но, как знать, может быть, через какое-то время взгляды поменяются», - добавил Соколов. 

По его словам, в ВУНЦ ВМФ РФ девушки проходят обучение по двум военным специальностям высшего и среднего профессионального образования. 

«После завершения обучения девушки получают распределение в органы военного управления различного уровня от стратегического до тактического, а также в береговые части ВМФ», - сказал вице-адмирал. 

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Страны
Россия
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