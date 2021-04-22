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Интерфакс-АВН

Новая российская орбитальная станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой - Рогозин

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Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Новая российская орбитальная станция не будет постоянно обитаемой, как МКС, из-за радиационного воздействия на высокоширотной орбите, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Да, эта орбита более напряженная с точки зрения радиационного воздействия на экипаж. Просто мы будем сокращать время работы экипажа, чтобы не подвергать риску. Соответственно, станция, скорее всего, будет не постоянно обитаемой, а посещаемой", - сказал Рогозин журналистам в среду.

19 апреля вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что новую российскую орбитальную станцию планируют поднять на высокоширотную орбиту, что позволит охватить всю территорию России и Арктики. "Нам нужно подниматься выше - на высокоширотную орбиту, это позволит нам практически максимально видеть российскую территорию, особенно, что очень важно, полярные районы, а это связано еще и с освоением Северного морского пути", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Как сообщалось, Россия планирует строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил Борисов. "Обязательно возьмем, но сами потянем", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что станция сможет быть перевалочным пунктом для длительных космических полётов.

"Безусловно, это одна из новых функций, станция очень серьезно рассматривается как некий промежуточный пункт для полетов и освоения Луны, лунного пространства", - подчеркнул он.

РФ в настоящее время имеет планы по активному финансированию проекта создания независимой орбитальной станции до 2030 года, она может стоить до $6 млрд, сообщил "Интерфаксу" в минувший вторник информированный источник.

"Пока есть только предварительные подсчеты и первые сроки финансирования - до 2030 года", - сказал собеседник агентства.

Он заявил, что новая станция может стоить в общей сложности $5-6 млрд.

Руководство России утвердило решение о создании независимой российской орбитальной станции, сообщила 12 апреля газета "Московский комсомолец". Информированный источник "Интерфакса" 13 апреля сообщил, что проект по созданию независимой российской орбитальной станции не утвержден, параметры его финансирования также не определены. "Решения нет. Пакет предложений действительно готов, но не согласован", - сказал тогда собеседник агентства.

18 апреля вице-премьер Борисов заявил о намерении заранее уведомить партнеров по Международной космической станции о выходе из проекта МКС.

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Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
Арктика
Луна
МКС
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