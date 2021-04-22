Столкновение со стаей птиц могло стать причиной крушения истребителя Су-30СМ в Казахстане - Минобороны

Нур-Султан. 21 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - В качестве наиболее вероятной причины крушения истребителя Су-30СМ в Казахстане рассматривается столкновение борта со стаей птиц, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе Минобороны республики.

"Cпециально созданной комиссией по расследованию причин крушения самолета Су-30СМ в Карагандинской области рассматриваются все возможные версии. Одна из них и наиболее вероятная - это столкновение военного борта со стаей птиц", - говорится в ответе министерства на запрос агентства.

В военном ведомстве добавили, что "в отличие от гражданских самолетов, скорость истребителей выше, поэтому попадание птиц приводит к более серьезным последствиям".

"Пилоты делали все возможное при управлении самолетом, пока не возникла реальная угроза их жизни. Когда самолет стал неуправляем, а кабина наполнилась дымом, убедившись в отсутствии угрозы жизни гражданскому населению, а также возможных разрушений гражданских объектов на земле, пилоты приняли решение на катапультирование", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, системой аварийного покидания самолета летчики воспользовались "уже на предельно малой высоте, до последнего пытаясь сохранить самолет и посадить его на аэродроме, где их уже ждали специальные спасательные подразделения воинской части".

В Минобороны заверили, что оба пилота имеют достаточный профессиональный опыт, налет обоих летчиков составляет около 1500 часов.

"В авиации нет понятия старая техника, так как вся авиационная техника согласно регламенту своевременно проходит ремонт и модернизацию на заводах-изготовителях", - отметили в министерстве.

По их данным, многофункциональными истребителями Су-30СМ поколения 4++ Военно-воздушные силы начали укомплектовываться согласно программе перевооружения с 2015 года.

"Имеющиеся на вооружении самолеты данного типа имеют достаточный ресурс эксплуатации", - отмечается в сообщении.