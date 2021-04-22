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Интерфакс-АВН

Дипломатическое присутствие США в РФ важно для конструктивных изменений в отношениях двух стран - госдеп

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Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник изображения: Антон Денисов/РИА "Новости"

Вашингтон готов к диалогу с Москвой в сфере стратегической стабильности

Вашингтон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - США нуждаются в полноценных дипломатических отношениях с РФ, чтобы попытаться изменить взаимодействие двух стран в направлении, которое Вашингтон считает конструктивным, заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс.

"Это ключевой момент. Мы стремимся к продолжению дипломатического доступа в РФ, зная, что это в наших интересах - посредством поддержания дипломатических каналов двигаться в направлении тех отношений, которые мы желаем видеть с Россией в перспективе", - сказал он.

Он напомнил, что в интересах двухстороннего диалога на прошлой неделе президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил провести встречу.

"Мы стремимся к диалогу - диалогу, который работал бы на наши национальные интересы", - сказал он, уточнив, что между США и РФ существуют "огромные разногласия".

В качестве примера результатов такого диалога Прайс привел продление договора СНВ-3. В то же время он уточнил, что этот шаг не был "подарком Москве", а отвечал интересам Вашингтона в сфере стратегической стабильности, а также способствовал мировой безопасности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
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