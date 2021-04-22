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Интерфакс-АВН

В Госдепе не видят признаков того, что Украина провоцирует активность РФ вдоль своих границ - Госдеп

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Военнослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
Военнослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фото.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine

Вашингтон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Киев никак не провоцирует Россию на усиление военного присутствия в Крыму и вдоль границ Украины, считает во вторник представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Мы вообще не видим никаких признаков того, что Украина участвует в провокациях или способствует эскалации напряженности", - заявил Прайс на брифинге.

"Что мы видим, так это кампанию России по дезинформации, призванную ложно обвинить Украину за действия Кремля", - заявил он.

США и европейские страны ранее выразили обеспокоенность в связи с усилением военной группировки в Крыму и перемещением российских войск рядом с границей с Украиной. Вашингтон отмечал, что Россия сосредотачивает там больше войск, чем в 2014 году.

Ранее во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на фото, сделанные коммерческим спутником, сообщала, что российские военные перебросили к границе с Украиной больше боевой авиации, нежели считали до сих пор на Западе.

Также на фотоснимках, по данным газеты, на других авиабазах близ Украины также можно рассмотреть самолеты Су-30, а также Су-34, Су-27, Су-25, Су-24.

Как заявила 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия призывает не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, они никому не угрожают.

13 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия принимает меры в ответ на угрозы со стороны НАТО, в ходе контрольной проверки Вооруженных сил на западные рубежи переброшены две армии и три соединения ВДВ. Соединениями в Вооруженных силах РФ называют бригады и дивизии.

Российские военные сообщали о переброске на учения в Крым с Северного Кавказа соединений 58-ой общевойсковой армии, а также о перебазировании более 50 самолетов.

14 апреля Черноморский флот РФ сообщил о выходе отряда боевых кораблей в море для проведения учебных стрельб.

20 апреля Черноморский флот сообщил о маневрах с участием более 20 кораблей и авиации.

В Черное море пришли большие десантные корабли с Северного и Балтийского флотов, а также три артиллерийских и восемь десантных катеров Каспийской флотилии.

20 апреля Шойгу заявил, что боевые возможности войск Южного военного округа наращиваются из-за попыток Североатлантического альянса противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока.

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