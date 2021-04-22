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Интерфакс-АВН

Уход США из Афганистана не лишит американских военных возможности наносить удары по террористам - командующий

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Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан.
Источник изображения: © AP Photo / Rahmat Gul, File

Вашингтон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Вывод американских войск из Афганистана затруднит удары по террористам, однако не лишит Пентагон возможности проводить подобные операции, заявил во вторник глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи.

"Если вы покидаете страну, и у вас нет инфраструктуры, которая есть у нас сейчас там (в Афганистане - ИФ), то такое будет тяжелее делать. Но это не является невозможным", - приводит издание The Hill его слова, сказанные комитету по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

Он отметил, что сейчас занят детальным планированием операций, которые могли бы проводить американские войска в Афганистане, базируясь при этом в других местах региона.

"Мы изучим все страны региона, и наши дипломаты обратятся к ним, и мы поговорим о том, где мы можем расположить эти ресурсы (для антитеррористических операций - ИФ)", - объяснил он.

В то же время, уточнил Маккензи, США в настоящий момент не располагают соглашениями о базировании своих сил в Узбекистане, Таджикистане, Киргизстане и других странах, окружающих Афганистан.

По словам Маккензи, в будущих операциях в Афганистане США могут задействовать беспилотники, авиацию, высокоточные ракеты дальнего радиуса действия.

Командующий добавил, что он продолжает испытывать "глубокие сомнения" в отношении способности движения "Талибан" (запрещено в РФ) придерживаться обязательств, взятых талибами на себя в соответствии с заключенным в прошлом году мирным соглашением с США.

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Афганистан
Киргизия
США
Таджикистан
Узбекистан
Проекты
БПЛА
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