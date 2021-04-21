Баку ждет более полного ответа от России по применению Арменией ракет "Искандер-М" в Карабахе - Алиев

Российская сторона сообщила, что не фиксировала пуска этих ракет, заявляет президент Азербайджана

Баку. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны России сообщило Минобороны Азербайджана, что российская сторона не фиксировала пуска ракет "Искандер-М", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Минобороны России направило ответ Минобороны Азербайджана. Я ознакомился с этим ответом. Я должен рассказать азербайджанскому народу все как есть, потому что это очень серьезное дело. Это не обычное дело, поэтому здесь нельзя допускать секретности. В ответе говорилось, что российская сторона не определяла запуск баллистических ракет", - сказал Алиев во вторник в интервью государственному телеканалу AzTV.

25 февраля Минобороны РФ уже заявило, что Армения не применяла в конфликте в Нагорном Карабахе оперативно-тактические комплексы "Искандер". "По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным, в том числе, системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения", - сообщили в Минобороны РФ.

"Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ.

"Искандер-М" пришел на смену оперативно-тактическому комплексу "Точка-У"

Армения - союзник России по ОДКБ. В Армении действует российская военная база. Москва предоставляла Еревану государственный кредит на покупку российского вооружения и техники.

Армения получила экспортный вариант комплекса "Искандер-М".