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РИА Новости

Военный летчик: новый аэродром России в Арктике – уникальный объект

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Остров Земля Александры. Земля Франца-Иосифа.
Остров Земля Александры. Земля Франца-Иосифа.
Источник изображения: © Минприроды РФ. Артем Келарев

Минобороны построило на острове Земля Александры взлетно-посадочную полосу, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

Минобороны России построило на арктическом острове Земля Александры взлетно-посадочную полосу (ВПП), сообщил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Он уточнил, что ВПП предназначена под все типы самолетов, ее длина – 3,5 километра, строительство завершилось в минувшем году.

По открытым данным, до этого полосы подобной длины в российской Арктике не строились, отмечает в этой связи РИА Новости.

Кроме того, добавил Шойгу, завершается строительство аэродрома на архипелаге Новосибирские острова.

В эфире радио Sputnik заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук, генерал-майор Владимир Попов отметил, что строительство взлетно-посадочной полосы на Земле Александры (80°38' северной широты) является уникальным в мировой практике событием.

"Это, наверное, самое сложное место для строительства вообще, а тем более для развития инфраструктуры аэродрома любого класса. Близость вечной мерзлоты, крайне тяжелые метеорологические условия, повышенная влажность, зимой крайне обильные снегопады ‒ это все накладывает отпечаток на функционирование аэродрома, а тем более до этого ‒ на процесс строительства. В таких случаях перед тем, как класть бетон, как правило, выбирается грунт на глубину 3‒5 метров, чтобы потом создать определенную подушку ‒ на северах без этого невозможно", ‒ уточнил Владимир Попов.

Военный эксперт напомнил о стратегической важности этого региона, в том числе в связи с развитием Северного морского пути.

"Воды наши, северный сектор наш. Конечно, мы должны обеспечивать охрану и оборону этих участков, коммуникационную связь и логистику. А то, что мы обеспечиваем авиационную структуру на северах ‒ это важный показатель боевой готовности наших авиационных подразделений", ‒ уверен Владимир Попов.
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Арктика
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