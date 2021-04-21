Военный летчик: новый аэродром России в Арктике – уникальный объект

Минобороны построило на острове Земля Александры взлетно-посадочную полосу, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.
Минобороны России построило на арктическом острове Земля Александры взлетно-посадочную полосу (ВПП), сообщил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.
Он уточнил, что ВПП предназначена под все типы самолетов, ее длина – 3,5 километра, строительство завершилось в минувшем году.
По открытым данным, до этого полосы подобной длины в российской Арктике не строились, отмечает в этой связи РИА Новости.
Кроме того, добавил Шойгу, завершается строительство аэродрома на архипелаге Новосибирские острова.
В эфире радио Sputnik заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук, генерал-майор Владимир Попов отметил, что строительство взлетно-посадочной полосы на Земле Александры (80°38' северной широты) является уникальным в мировой практике событием.
Военный эксперт напомнил о стратегической важности этого региона, в том числе в связи с развитием Северного морского пути.