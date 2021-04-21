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Интерфакс-АВН

Германия, Дания и Финляндия подняли истребители из-за российских Ту-160 над Балтикой - Минобороны РФ

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F-16 ВВС Дании
Истребители F-16 ВВС Дании.
Источник изображения: Reuters

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Истребители ВВС Германии, Дании и Финляндии сопроводили российские стратегические бомбардировщики Ту-160 при полете над Балтийским морем, сообщили в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря", - сообщили в министерстве во вторник.

"На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии", - отмечается в сообщении.

По данным военных, продолжительность полета составила около восьми часов. С российской стороны ракетоносцы сопровождали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации Военно-морского флота.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в министерстве.

29 марта в Минобороны РФ сообщали о восьмичасовом полете двух Ту-160 над нейтральными водами Баренцевого и Норвежского морей. Сопровождение самолетов обеспечивали перехватчики МиГ-31.

Как отмечают в министерстве, экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

В ноябре 2017 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов стратегической авиации до уровня, который был при СССР.

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