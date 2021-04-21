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Интерфакс-АВН

РФ стремится подорвать возможности США в космосе для победы в будущих конфликтах - американский военный

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Вид на Землю из космоса. Архивное фото
Вид на Землю из космоса. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Shane Kimbrough/NASA

Вашингтон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия пытается ослабить возможности США в космосе, чтобы одерживать победу в возможных будущих конфликтах, заявил во вторник глава космического командования США Джеймс Дикинсон.

"Россия стремится ослабить возможности США в космосе, чтобы быть сильнее в будущих конфликтах", - говорится в заявлении Дикинсона.

"Москва пришла к выводу, что обретение и сохранение господства в космосе имеет решающее влияние на исход будущих конфликтов, и она разрабатывает системы космического нападения, чтобы космические силы и средства США и их союзников находились под угрозой", - отметил глава космического командования.

Он подчеркнул, что Россия "разрабатывает системы противокосмического оружия, которые могут блокировать, наносить повреждения или уничтожать американские космические системы" в целях снижения военной эффективности США и для "контроля над эскалацией конфликта" в том случае, если не сработает механизм сдерживания конфликта.

По словам Дикинсона, Россия рассматривает действия в космосе как "неотъемлемую часть победы в современных войнах". Он уточнил, что Россия считает зависимость США от космоса для проецирования своей военной мощи уязвимостью, которую может использовать в гипотетическом конфликте.

Он также указал на то, что российские Вооруженные силы в общем представляют угрозу для США.

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Страны
Россия
США
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