РФ стремится подорвать возможности США в космосе для победы в будущих конфликтах - американский военный

Вашингтон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия пытается ослабить возможности США в космосе, чтобы одерживать победу в возможных будущих конфликтах, заявил во вторник глава космического командования США Джеймс Дикинсон.

"Россия стремится ослабить возможности США в космосе, чтобы быть сильнее в будущих конфликтах", - говорится в заявлении Дикинсона.

"Москва пришла к выводу, что обретение и сохранение господства в космосе имеет решающее влияние на исход будущих конфликтов, и она разрабатывает системы космического нападения, чтобы космические силы и средства США и их союзников находились под угрозой", - отметил глава космического командования.

Он подчеркнул, что Россия "разрабатывает системы противокосмического оружия, которые могут блокировать, наносить повреждения или уничтожать американские космические системы" в целях снижения военной эффективности США и для "контроля над эскалацией конфликта" в том случае, если не сработает механизм сдерживания конфликта.

По словам Дикинсона, Россия рассматривает действия в космосе как "неотъемлемую часть победы в современных войнах". Он уточнил, что Россия считает зависимость США от космоса для проецирования своей военной мощи уязвимостью, которую может использовать в гипотетическом конфликте.

Он также указал на то, что российские Вооруженные силы в общем представляют угрозу для США.