Северный флот сообщил о выходе в море подлодок и кораблей для учений

Подводные лодки и корабли Северного флота РФ вышли в море в ходе стартовавших учений в арктической зоне. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба флота.

Корабли и атомные подлодки покинули расположение баз Северного флота на Кольском полуострове. Речь идет о Североморске, Полярного и Гаджиево. Во время выхода в море отработана противоминная охрана.

«Подразделения противовоздушной обороны отработали наращивание радиолокационного поля в Арктике и приведение в повышенную боевую готовность зенитных ракетных дивизионов, оснащённых системами С-400 и С-300, дислоцированных на Кольском полуострове и на архипелаге Новая Земля», — добавили в пресс-службе флота.

О начале крупных военных учений в Арктике стало известно накануне. Маневры проходят под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Особое внимание во время учений военные уделят обеспечению безопасности экономических объектов в регионе, отработке спасательных операций на море и решению потенциальных кризисных ситуаций.

17 апреля военные учения провели мотострелки и связисты Центрального военного округа, дислоцированного в Сибири, в рамках контрольной проверки в войсках.

В тот же день отряд кораблей Каспийской флотилии завершил переход из Каспийского в Черное море по Керченскому проливу. Покинув пролив, корабли флотилии направились в назначенный район согласно плану проведения контрольной проверки за зимний период обучения.