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Интерфакс-АВН

Россия ввела ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря - NOTAM

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Крымский мост зимой 2021 года
Крымский мост зимой 2021 года.
Источник изображения: © Фото : Официальная страница Моста через Керченский пролив в Крым

Лондон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря, следует из международного извещения для пилотов (NOTAM).

"Объявлен район временно опасным для полетов воздушных судов", - говорится в документе.

Согласно координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.

Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

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Страны
Россия
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